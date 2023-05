La gargantilla de Leonor con una palabra en árabe de la que todo el mundo habla

La evolución de la princesa Leonor es imparable. A medida que van pasando los años, la futura heredera al trono va perfilando su estilo y no solo prestando especial atención a cada uno de sus outfits, sino también estudiando con detalle los complementos: sus bolsos, sus zapatos, que cada vez van ganando en altura, y su joyas, en el que destaca una pieza tan curiosa como especial.

Cuando Leonor tenía tan solo 6 años pidió a sus padres perforarse las orejas (algo que no ha hecho su hermana Sofía) para empezar a lucir pendientes, algunos propios y otros pertenecientes a la colección de su madre, la reina Letizia, e incluso llegó a hacerse un piercing, un segundo agujero en el lóbulo de su oreja izquierda el pasado mes de noviembre, sin embargo lo que llamó la atención el día de su graduación no fueron sus pendientes sino el collar que lucía y que si echamos la vista atrás no es tan nuevo como se pensaba.

Leonor, que optó por un vestido-blazer por encima de la rodilla en tono fucsia confeccionado en crepé de silueta cruzada, llevaba adornando su escote una discreta gargantilla de oro en la que se podía leer en árabe, lengua que domina a la perfección junto con el inglés y el francés, la palabra 'hob' que significa ‘amor’ acompañada de un pequeño brillante.

Sin embargo, aunque ha sido ahora cuando todos los ojos se han posado en este original y misterioso complemento, lo cierto es que la primera vez que lo uso la futura heredera al trono fue el pasado verano durante el posado real en la cartuja de Valldemossa y lo volvió a lucir hasta en dos ocasiones más durante esos meses: una durante un tranquilo paseo con sus padres y su hermana por el centro de Palma de Mallorca y cuando salió a cenar en compañía de su abuela, la reina Sofía por el puerto deportivo de la isla.

No se conoce con exactitud cuál es la procedencia de este collar, aunque hay quienes se han aventurado a comentar por las redes sociales que podría ser un regalo de su abuelo, el rey Juan Carlos, quien reside en Abu Dabi desde agosto de 2020. Otros apuntan a que podría tratarse del regalo de algún ‘amigo especial’, mientras que algunos señalan que la palabra 'amor' es bonita en todos los idiomas y que quizás la Princesa haya decidido escogerla en árabe por el cariño que le ha cogido a esta lengua durante sus años de estudio.

Lo cierto es, que tras ponernos en contacto con una joyería especializada en este tipo de joyas, estos nos han dado a conocer que no se trata de una joya tradicional de la cultura árabe y que tampoco suele regalarse en ocasiones especiales en los países donde se habla este idioma, por lo que el motivo por el que lo luce la princesa Leonor sigue siendo, de momento, una incógnita.