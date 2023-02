El nuevo anillo favorito de la reina Letizia

Doña Letizia ha estrenado el 2023 incluyendo un importante cambio en sus estilismos. Durante todos estos años, la Reina ha sido fiel a su anillo favorito, una pieza con hueco ovalado y color dorado firmado por la diseñadora Karem Hallam que se ha convertido en su 'talismán'. La mujer de Felipe VI llevaba esta joya siempre, pero desde hace unas semanas esto ha cambiado. Al ver las imágenes de sus últimos actos oficiales, nos hemos dado cuenta de que doña Letizia ha sustituido esta pieza artesanal que la ha acompañado durante tiempo.

- La nueva pulsera de la Reina, un guiño a la familia griega de don Felipe

VER GALERÍA

En estas primeras semanas del nuevo año hemos visto a doña Letizia con una joya diferente en el dedo índice de su mano izquierda. Se trata de un anillo realizado en oro amarillo de 18 quilates por orfebres italianos y que tiene un precio de 915 euros. Sin embargo, lo que más llama la atención es el mensaje que lleva grabado: "Amor che tutto move" (que podría traducirse como El amor todo lo mueve), una cita inspirada en la última frase de La divina Comedia, del poeta y escritor italiano Dante Alighieri.

En su interior también lleva inscrita otra frase en inglés: "As long as I'm existing, you will be loved" (Mientras yo exista, serás amado), que, según indican en la página web oficial de la marca, "está inspirado en una antigua balada inglesa de la Edad Media".

- La costumbre que la princesa Leonor ha copiado a su madre, la reina Letizia

VER GALERÍA

El nuevo anillo preferido de la Reina es de la firma Coreterno. "Concebida en Roma y nacida en las calles de Nueva York" la marca ha unido las "fuerzas creativas" de sus fundadores, Francilla Ronchi y Michelangelo Brancato. Coreterno significa "corazón eterno" y está inspirada en "un mundo maravillosamente misterioso de poetas y grabadores rebeldes desaparecidos y olvidados hace mucho tiempo".

- El estilo discreto y elegante de Irene Urdangarin a sus 17 años

En palabras de Ronchi y Brancato son "joyas que hacen perceptible, imperfecta y única la mano del artista que las creó como la esencia misma del hombre". "Palabras grabadas y en bajorrelieve que expresan el intelecto, la poesía del ser humano y su capacidad de crear su propio destino". Cada creación de la marca combina "citas motivacionales con imágenes gráficas que evocan emociones poderosas", y no hay duda de que toda esa simbología y esos valores son los que han cautivado a doña Letizia para querer llevar una de sus exclusivas piezas.

VER GALERÍA

La Reina no se separa de su nuevo anillo y le ha acompañado en todas sus apariciones públicas en lo que llevamos de 2023. La vimos con él en la Pascua Militar, como accesorio a su elegante vestido rojo de transparencias y encaje. Días más tarde lo lució también en el acto de clausura de la X edición del Proyecto Promociona y en su viaje a Menorca, donde inauguró junto al rey Felipe la Farmacia Llabrés con la herencia que recibieron del empresario Juan Ignacio Balada Llabrés en el año 2009.

- Analizamos los sofisticados tocados y recogidos de las reinas y princesas en Grecia

VER GALERÍA

VER GALERÍA

En estos días ha seguido confiando en Coreterno. Fue la pieza que eligió para acudir al funeral del rey Constantino de Grecia en la Catedral Metropolitana de Atenas el pasado 16 de enero y, horas más tarde, apareció con ella en una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER). Este miércoles, la Reina seguía llevando su nueva joya preferida en la inaguración de la 43ª edición Feria de Turismo Internacional-FITUR en IFEMA-Madrid. Doña Letizia ha sorprendido con un original jersey negro con cuello arlequín de ganchillo de color blanco, zapatos tobilleros y botas.