La historia del inseparable anillo talismán que luce doña Letizia en todos sus actos

En cada uno de los actos a los que asiste doña Letizia, los estilismos por los que apuesta son analizados al detalle, incluyendo también las joyas que luce. Mientras que en los grandes acontecimientos y en las celebraciones más señaladas de la Casa Real la Reina hace uso de algunas de las piezas más impresionantes del joyero real que pertenece a los Borbones, en otras citas que conforman su agenda oficial apuesta por joyas más discretas y sencillas. A pesar de las diferencias estilísticas que llevan intrínsecas estos compromisos, hay un denominador común en todos ellos: un anillo del que la mujer de Felipe VI no se separa sin importar si ejerce de anfitriona junto al Rey para mandatarios internacionales, si acude a unos monólogos científicos, a la ceremonia de la imposición de la Orden de la Jarretera en Londres, a la entronización de Naruhito de Japón o si asiste a una reunión.

Ya sea colocado en el dedo índice o en el anular de su mano izquierda, doña Letizia siempre apuesta por un anillo con hueco ovalado y color dorado firmado por la diseñadora Karem Hallam que parece haberse convertido en su talismán. Llama la atención que no suela usar su alianza de boda ni su anillo de compromiso pero sí esta joya de estilo minimalista. Además, la combina con otras de gran valor como ha hecho esta misma semana en la cena de gala que los Reyes han ofrecido para el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y su hija Laura durante su visita a España. Para esta velada la mujer de Felipe VI utilizó su inseparable anillo con dos auténticos tesoros: el collar de chatones, un broche XXL con un pendentif de la conocida como la falsa perla Peregrina y la tiara rusa, una espectacular diadema realizada en platino, perlas y diamantes.

Otro de los gestos con los que la Reina da buena muestra de lo importante que es para ella este anillo es que lo ha lucido también en una de las citas más significativas de su agenda: los Premios Princesa de Asturias. Esta ceremonia no solo le permite volver a la ciudad que la vio nacer, Oviedo, sino también ser testigo de cómo su primogénita, la princesa Leonor, afianza su papel institucional. En la última edición de estos galardones, que se celebraron en el Teatro Campoamor el pasado 22 de octubre, doña Letizia apostó por pendientes de diamantes en talla orla montados en garra que pertenecieron a la reina Victoria Eugenia, las pulseras gemelas de Cartier (pertenecientes a las joyas de pasar), y en su mano izquierda, contrastando con estas piezas de incalculable valor histórico, el anillo de Karem Hallam que se puede adquirir desde 110 euros.

Si nos remontamos hasta el 24 de abril de 2019 nos situamos en el almuerzo del Premio Cervantes que los Reyes ofrecieron en el Palacio Real, una fecha clave ya que ahí comenzó la 'historia de amor' de doña Letizia y este anillo que se extiende hasta la actualidad. Fue en ese acto del que formaron parte numerosos rostros destacados del mundo de las letras como Ida Vitale (la ganadora de este reconocimiento en ese año), Maria Dueñas, Fernando Aramburu, Carmen Posadas, Javier Sierra o Almudena Grandes, cuando vimos por primera vez a la esposa de Felipe VI con esta pieza que desde entonces parece haberse convertido en su preferida. ¿El motivo? Podría tratarse de un regalo de sus hijas. La princesa Leonor y la infanta Sofía habrían estado ahorrando durante un tiempo para poder pagar este accesorio con el que, sin duda, acertaron de pleno en los gustos de su madre.

La carrera de la creadora del anillo preferido de la Reina

El anillo talismán de la Reina recibe el nombre de Signature ring y lo creó Karem Hallam hace más de una década. Esta diseñadora artesana británica que define sus creaciones como "pequeños tesoros para toda la vida y para todos los días". Entre 1981 y 1985 se formó en el Cambridge College of Arts and Technology, fundado por William John Beamont, para después iniciar su carrera profesional. En 1993, estando embarazada de su primogénito, comenzó su primera colección y desde entonces no ha dejado de trabajar. Nació en Londres y lleva más de tres décadas afincada en Madrid, donde tiene su propia tienda en el céntrico barrio de Chueca. Sin duda, uno de los momentos más destacados de su trayectoria es cuando vio a doña Letizia con una de sus creaciones. Fue ella misma quien lo compartió con sus seguidores y en su web incluye una imagen de su clienta royal. Karem se siente muy orgullosa y agradecida porque doña Letizia ha dado impulso y notoriedad a su firma, por la que también han apostado Michael Keaton, Alejandro Sanz, Joaquín Cortés o Ángela Molina.

