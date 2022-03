El entusiasmo de la reina Letizia en su cita con dos estrellas de cine: Judi Dench y Stephen Frears

Loading the player...

La reina Letizia ha reaparecido inaugurando su agenda estival en Baleares en la clausura del Atlántida Mallorca Film Fest 2021, un evento organizado por la plataforma Filmin. Doña Letizia, una auténtica apasionada del séptimo arte, ha vivido varios momentos emocionantes en esta velada cinéfila. La Reina pudo saludar a la galardonada actriz Judi Dench, quien ha sido nominada a los premios Oscar hasta en siete ocasiones y consiguió llevarse uno en 1998 por su trabajo en Shakespeare in love, así como al cineasta Stephen Frears, director de películas como Las amistades peligrosas o The queen. Doña Letizia se mostró entusiasmada por su encuentro y estuvo charlando animadamente con ambas estrellas, a quienes posteriormente entregaría sus premios Masters of Cinema. En este evento también quedó patente la afición de la Reina por la música: ella fue la primera que se levantó a aplaudir al pianista Miquel Brunet, quien deleitó a los presentes con su actuación, y el artista no tardó en acercarse a saludarla. Tras la entrega de galardones, se proyectó una cinta que se creía perdida desde hace casi cien años, El jefe político y, por supuesto, doña Letizia no se perdió este estreno mundial. Dale al play para verlo.

