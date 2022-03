Exclusiva: Victoria Federica, con gesto serio, se refugia en sus amigos tras la cogida de Gonzalo Caballero

La preocupación de Victoria Federica por Gonzalo Caballero es más que evidente. El pasado sábado, la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue testigo de la grave cogida que sufrió el diestro cuando entraba a matar a su primer toro. Según ABC, la joven, de 19 años, bajó corriendo y angustiada a la enfermería de la plaza de Las Ventas, donde Gonzalo Caballero fue intervendio de una cornada de dos trayectorias, una de 30 centímetros y otra de 25, que le seccionó la vena femoral. Posteriormente, tuvo que volver a pasar por quirófano en el Hospital San Francisco de Asís y, según el último parte médico, el diestro, de 27 años, continúa en la UCI, pero "ha experimentado una ligera mejoría que ha permitido retirar sedación y ventilación mecánica".

Esta noticia ha hecho que los familiares de Gonzalo Caballero respiren un poco más tranquilos, al igual que sus amigos, entre los que se encuentra Victoria Federica, que permanece atenta a la evolución del diestro. El domingo por la tarde, la joven quedó con unos amigos para tomar algo en el centro de Madrid, pero su gesto serio evidenciaba su gran preocupación por el torero, de ahí que decidiera abandonar pronto la reunión, yéndose con una amiga conduciendo su propio coche.

La sobrina del Rey, buena amiga de Gonzalo Caballero, ha permanecido siempre al lado del torero en cada una de las cogidas que ha sufrido. La última fue el pasado mes de mayo también en la madrileña plaza de Las Ventas. Al torero le costó mucho recuperarse de la cornada que el toro le propinó en el muslo izquierdo y que le dejaron, según los médicos, "pelado el nervio ciático". Afortunadamente, el joven regresaba a los ruedos en agosto y hace tan solo unos días mostraba su ilusión por reparecer en Las Ventas. "Estación De Sueños Infinitos ... Próxima parada : LAS VENTAS. 12 de octubre, o todo o nada", escribía.

La hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, gran aficionada a los toros como su madre y su abuelo, don Juan Carlos, es además gran amiga de Gonzalo Caballero, con el que es habitual verla compartir su tiempo libre: cenas, cine, visitas al hipódromo... Victoria Federica y el diestro se conocen desde 2016, cuando los presentó Felipe de Marichalar, aunque no ha sido hasta estos últimos meses cuando se han vuelto casi inseparables. De hecho, se ha llegado a especular con la posibilidad de que entre ellos hubiera algo más que una simple amistad, pero ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Quien sí lo ha hecho es el padre de la joven. "Por ejemplo, también dicen que sale con el torero. Yo se lo he preguntado y ella me dice que no. Pues si mi niña me dice que no es novia del torero, yo la creo", declaró Jaime de Marichalar en marzo de este año.

Gonzalo Caballero sufre una fuerte cogida en Las Ventas