Cómo será, paso a paso, la proclamación de Federico X, con el que empieza una nueva era en Dinamarca

Dinamarca se prepara para vivir un acontecimiento extraordinario e histórico. Este 14 de enero, la reina Margarita pondrá fin a más de medio siglo de reinado, concretamente 52 años que cumple a la vez que cede el testigo a su primogénito. La abdicación de la monarca, de la que en ¡HOLA! te vamos a contar todos los detalles, da paso a una nueva era con la proclamación de Federico X, casado con la princesa Mary Donaldson. En Copenhague, donde la bandera del país ondea en todos los edificios y barcos estatales, está todo listo para el cambio de trono. Una jornada única para la que se ha organizado un amplio programa de actos que podrás seguir paso a paso. Te ofreceremos la información en directo, con todos las fotografías y el análisis de la jornada.

-A las 13.35 horas, Federico y Mary de Dinamarca, acompañados del príncipe Christian se trasladarán desde el Palacio de Federico VIII en Amalienborg hasta el Castillo de Christiansborg. La ruta, la última que hacen como príncipes herederos, recorrerá el centro de la ciudad y pasa por Frederiksgade, Bredgade (una de las calles más importantes), la plaza de Kongens Nytorv (la más famosa de la ciudad), Holmens Kanal y Prins Jørgens Gård, donde se ubica el castillo de Christiansborg.

-A las 13.37 horas, exactamente dos minutos después de la salida de los Príncipes herederos y su primogénito, la reina Margarita saldrá en carruaje desde el Palacio de Christian IX, Amalienborg hasta el Castillo de Christiansborg. Realizará este trayecto, el último de su reinado, escoltada por el escuadrón a caballo del Regimiento de Húsares de la Guardia Real. La monarca, que ese día celebra 52 años de reinado, pasará por los mismos puntos que su hijo mayor, su nuera y su nieto. El último acto público de la monarca se hizo el 10 de diciembre, cuando recibió en audiencia al embajador de Ucrania, Andrii Yanevskyi, y su esposa.

El carruaje que traslada a la reina Margarita en su último paseo como monarca es conocido como el Carruaje de las Bodas de Oro y es uno de los carruajes que se encuentran en los Establos Reales del Castillo de Christiansborg. Fue construido en nueve meses entre 1891-92 por el fabricante de carruajes F.C. Schulz, Fue un regalo de los artesanos de Copenhague a Christian IX y la reina Luisa al cumplir 50 años de matrimonio el 26 de mayo de 1892.

Se trata de un carruaje ligero construido en caoba lacada en negro con el escudo danés pintado en ambas puertas. El asiento del conductor está cubierto con terciopelo de seda rojo con bordados dorados, flecos dorados y borlas doradas. El escudo de armas danés está bordado en hilo de oro, plata y seda a ambos lados. Fue el primero del país en tener luces eléctricas instaladas tanto en el exterior como en su interior, que conserva la tapicería de seda blanca con las placas de identificación de Cristián IX y la reina Luisa tejidas junto con el escudo y las coronas danesas.

-A las 14.00 horas, el Castillo de Christiansborg (sede del Parlamento y de los poderes judicial y ejecutivo) acogerá el Consejo de Estado. Se trata de un acto clave ya que durante el mismo Margarita de Dinamarca firma su abdicación, convirtiendo inmediatamente en monarca a su hijo, que reinará bajo el nombre de Federico X junto a su esposa, la reina Mary. Este ascenso al trono provoca un cambio en la línea sucesoria: el príncipe Christian (18) se convertirá en el heredero, seguido por la princesa Isabella (16), el príncipe Vincent y la princesa Josephine (ambos de 13 años).

-A las 14.15 horas, la reina Margarita abandonará el Castillo de Christiansborg en dirección al palacio de Christian IX, Amalienborg, al que vuelve habiendo puesto fin a más de medio siglo de reinado. Seguirá conservando su título de reina y el tratamiento de su Majestad y podrá seguir ejerciendo como jefa del Estado cuando Federico X y el príncipe heredero Christian no puedan cumplir con estas obligaciones al estar, por ejemplo, en el extranjero.

-A las 14:30 horas La pareja real ofrece una recepción en el castillo de Christiansborg que se espera que dure unos diez minutos. Los invitados a este acto son "representantes de alto nivel de Dinamarca" entre los que se encuentran la Primera Ministra, Mette Frederiksen; el presidente del Parlamento danés, Søren Gade; el obispo de la diócesis de Copenhague, Peter Skov-Jacobsen; el primer ministro de las Islas Feroe, Aksel Vilhelmsson Johannesen; y un representante de Groenlandia.

-A las 15.00 horas tendrá lugar la proclamación desde el Castillo de Christiansborg. Federico X saldrá al balcó, donde la Primera Ministra estará presente para proclamar oficialmente el cambio de trono. En ese instante el nuevo monarca pronunciará el primer discurso de su reinado

-A las 15.10 se dispararán salvas desde la fortificación de Battery Sixtus en Holmen (Copenhague) y a la misma hora la bandera real será arriada del Palacio de Christian IX e izada en el Palacio de Federico VIII, Amalienborg.

-A las 15.30 horas, los reyes Federico y Mary viajarán en carruaje desde el castillo de Christiansborg hasta el palacio de Federico VIII en Amalienborg escoltados por el escuadrón a caballo del regimiento de la Guardia Real.

-A las 17.00 horas tendrá lugar el traslado de los estandartes reales al Palacio de Federico VIII, procedentes del Palacio de Cristián IX. Este movimiento pone el broche a una jornada única que no ocurría en Dinamarca desde hace 900 años ya que no es una práctica habitual en esta región que la abdicación de los Reyes. No se descarta la posibilidad de que, a partir de esa hora, la Familia Real se reúna ya en privado para celebrar esta fecha única.

Asistencias y ausencias

Este 14 de enero, fecha del extraordinario acontecimiento con el que comienza una nueva etapa, estará en Copenhague el príncipe Joaquín, hermano menor del futuro Rey (se llevan tan solo un año). Desde verano tiene su residencia fijada en Washington, donde trabaja en el Ministerio de Defensa como agregado de la industria de defensa en la Embajada de Dinamarca, pero volará a su país natal para vivir en primera persona un día tan importante para la Corona y para su familia. Viajará solo, sin la compañía de la princesa Marie, que se quedará en Estados Unidos con sus hijos, Henrik (14) y Athena (11).

Los Donaldson, familia de la futura reina, estarán representados por Jane Alison Stephens, la hermana mayor de Mary de Dinamarca, que también estuvo en el 18º cumpleaños del príncipe Christian. Llega procedente de Australia, donde se quedan su padre, John Donaldson, de 82 años, y sus otros dos hermanos, Patricia y John.

No se descarta la presencia de otros miembros de la Familia Real danesa como la princesa Bendicta, hermana de la reina Margarita y muy activa en la vida institucional de la Corona. Por el momento, la única persona que se ha pronunciado públicamente acerca de este cambio es el hijo de esta última, el príncipe Gustavz Sayn-Wittgenstein-Berleburg, que este verano eligió como padrino del bautismo de su bebé a Christian de Dinamarca. "La decisión de la reina Margarita merece el mayor respeto, al igual que su largo reinado. Mi primo Federico, que ya goza de una gran reputación junto con Mary, será un buen rey de Dinamarca", ha indicado.

