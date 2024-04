El 14 de enero comenzará una nueva era con los reyes Federico X y Mary Así justifica la Casa Real danesa la sorprendente abdicación de la reina Margarita La soberana, que lleva más de medio siglo de reinado, siempre sostuvo que no renunciaría

El 2024 ha comenzado con un importante cambio en la monarquía danesa por la abdicación de la reina Margarita en favor de su hijo mayor, el príncipe Federico. Un movimiento que la propia soberana anunció en su tradicional discurso del 31 de diciembre, retransmisión en la que explicó que se materializará el próximo 14 de enero, una fecha llena de significado porque cede el testigo a su primogénito el mismo día en el que cumple 52 años de reinado. La noticia ha sido una gran sorpresa ya que la monarca siempre sostuvo que llevaría la corona hasta su muerte y desde la Casa Real han justificado el cambio de opinión.

VER GALERÍA

-Así fue el viaje de don Felipe y doña Letizia a Dinamarca, la última visita de Estado del reinado de Margarita II

-Así queda la línea de sucesión al trono danés tras la abdicación de la reina Margarita

En plena cuenta atrás para esta nueva era que va a comenzar con los reyes Federico X y Mary, y en medio de la gran expectación que ha causado la noticia, la web de la Casa Real ha explicado que la abdicación de un monarca está recogida en la legislación danesa y ha apuntado a que se trata de una práctica habitual en otras monarquías europeas. Además señalan que será "un acontecimiento extraordinario e histórico" del que poco a poco se irán conociendo nuevos detalles y despejando incógnitas.

VER GALERÍA

"En algunos países es costumbre, o al menos algo que ocurre, que el jefe de Estado deje espacio para la siguiente generación abdicando. Este es el caso, entre otros países, de los Países Bajos, donde cuatro de los seis soberanos desde que se instauró la monarquía en 1813 han abdicado [...] También en Bélgica, Luxemburgo y España hay ejemplos recientes de abdicación del Jefe del Estado. En otros países, como Dinamarca, Noruega y Suecia, no hay tradición de abdicación", se puede leer en la primera parte del texto.

-Se desvela qué título tendrá la reina Margarita tras su abdicación el 14 de enero

"La última vez que un soberano danés renunció voluntariamente al trono antes de morir fue en 1146, cuando el rey Erik III Lam se retiró para ingresar en un monasterio. Aunque no es una práctica constitucional danesa, la Ley de Sucesión al Trono del Reino de Dinamarca supone que la abdicación puede tener lugar, ya que el artículo 6 de la ley estipula que las demás disposiciones de la ley -que se basan en el fallecimiento del soberano- también se aplican en caso de que el soberano renuncie al trono.

VER GALERÍA

La explicación de la Reina

Los problemas de movilidad de la Reina han sido el detonante de su decisión, tal y como ella misma reconocía. "En dos semanas, habré sido la Reina de Dinamarca durante 52 años. El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los "infortunios" se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda. Todo salió bien, gracias al personal de salud competente que cuidó de mí. La operación, naturalmente, también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación", comentaba en su último discurso de Año Nuevo inmediatamente antes de anunciar que cede el trono a su hijo.

Loading the player...

Los futuros reyes Federico y Mary acompañan a Margarita de Dinamarca en el inicio de sus despedidas oficiales