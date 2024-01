Magarita de Dinamarca: 'El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, renunciaré como Reina de Dinamarca'

La reina Margarita de Dinamarca, de 83 años, anunció este domingo que abdicará el próximo 14 de enero en favor del príncipe heredero Federico, después de 52 años como jefa de Estado. El inesperado anuncio se ha producido durante el tradicional discurso televisado de Fin de Año. Margarita II, única mujer al frente de una monarquía, explicó que la operación de espalda a la que se sometió en febrero pasado le hizo pensar en su futuro. La monarca había reiterado siempre en público que no tenía pensado abandonar el trono y que la condición de reina era “un deber de por vida”. Su primogénito, de 55 años, asumirá el trono el mismo día de la abdicación con el nombre de Federico X.

A continuación, puedes leer el discurso completo de abdicación de Margarita de Dinamarca:

Hemos celebrado recientemente la Navidad, esa encantadora festividad con árboles decorados, luces brillantes y niños llenos de expectativas. En la época más oscura del año, la Navidad ilumina nuestras vidas. Ahora nos encontramos al borde de un nuevo año; esta noche celebraremos la víspera de Año Nuevo. Ante nosotros se presenta un año que recibimos con esperanza, pero también con preocupación, ya que acontecimientos intensos ocurren en el mundo.

Algunos años están grabados en nuestra conciencia debido a eventos particulares. Recordamos el año 1943 por el rescate de los judíos daneses, que ocurrió hace 80 años en octubre. ¿Qué debemos hacer cuando personas inocentes son atacadas? La población danesa mostró su respuesta en ese entonces. Ciudadanos comunes ayudaron espontáneamente a sus semejantes. Alertaron a sus vecinos, escondieron a sus colegas y llevaron a familias a refugio en Suecia. Para la gran mayoría de los judíos daneses, la huida del genocidio nazi fue exitosa.

Cuando Dinamarca estaba ocupada, mi abuelo, Christian X, expresó lo que era la opinión general: "Los judíos eran y son ciudadanos respetados en la sociedad danesa". Cuando nos conocemos, también podemos entender las situaciones de los demás. Así es como surge naturalmente la compasión y la ayuda mutua.

El año que despedimos esta noche, 2023, será recordado por el espantoso ataque terrorista a civiles en Israel. Es difícil de comprender. También es horrorosa la guerra que le siguió. No hay ganadores, solo perdedores. Mujeres y niños no eligieron la guerra, pero pagan el precio. Las personas inocentes son las primeras víctimas, no solo en el Medio Oriente, lejos de aquí, sino también en Dinamarca. La guerra hace que el antisemitismo vuelva a extenderse. Es desafortunado y vergonzoso.

Esta noche, hago un llamado inequívoco a que todos en Dinamarca nos tratemos con respeto. Debemos acercarnos, no distanciarnos. Debemos recordar que todos somos humanos, ya sean judíos o palestinos. Tanto los judíos como los palestinos en Dinamarca sienten miedo cuando suena el teléfono. ¿Hay malas noticias sobre la familia? Los refugiados ucranianos experimentan la misma angustia.

El año 2022 estará siempre vinculado al ataque a Ucrania. Este año, la guerra continúa con la misma intensidad y grandes pérdidas humanas. Aunque la atención ahora se centra en el Medio Oriente, no debemos olvidar la lucha de los ucranianos por la libertad. El respaldo danés es de gran importancia para el pueblo ucraniano. Esto se evidenció claramente cuando el presidente Zelensky visitó Dinamarca este verano. Podemos estar orgullosos de ello.

Mi mensaje de Año Nuevo esta noche va dirigido a todos los que celebran el Año Nuevo a la sombra del terror y la guerra. No solo son la guerra y los conflictos los que hacen incierto el futuro. El clima parece descontrolarse en diferentes direcciones. Parece abrumador y aterrador. En todo el mundo, las personas se ven afectadas de diversas maneras. Muchos recordarán que julio fue frío y lluvioso en Dinamarca en 2023. Fue el año más lluvioso en la historia del clima danés. Pero, para el mundo en su conjunto, julio y agosto fueron los dos meses más cálidos jamás registrados.

El mes pasado, las Naciones Unidas publicaron un nuevo informe sobre el clima. La gravedad es evidente. El clima del planeta está cambiando más rápido de lo que se pensaba. Tenemos que enfrentarnos a los cambios climáticos. Las consecuencias no son solo para el futuro, ya están aquí y son graves. La mayoría de los daneses son plenamente conscientes de ello, aunque para algunos de nosotros ha sido difícil comprenderlo por completo.

Ahora debemos encontrar juntos la esperanza y la voluntad de hacer algo al respecto. A lo largo de este año, se ha hablado mucho sobre "inteligencia artificial". Una nueva tecnología que podría cambiar nuestras vidas de maneras que apenas podemos imaginar. Pero, ¿cómo? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? Puede mejorar nuestra sociedad, pero ¿podremos controlarla? ¿Deberíamos estar entusiasmados o preocupados? Creo que debemos ser reflexivos y estar atentos.

La nueva tecnología es precisamente "artificial". No piensa por sí misma. Se alimenta de lo que los humanos ya han creado. La inteligencia artificial nos plantea una pregunta fundamental: "¿Qué nos hace a los humanos algo realmente especial?". Los humanos tenemos esperanza y curiosidad. Tenemos empatía y creatividad. Tenemos la capacidad de crear y de pensar por nosotros mismos. Eso es lo que nos ha llevado tan lejos. No debemos olvidarlo.

La tecnología y las máquinas han asumido desde hace tiempo gran parte del trabajo manual. Sin embargo, eso no significa que los humanos estemos inactivos. He notado que muchos han retomado un pasatiempo o trabajo manual. Esto comenzó probablemente durante la crisis de la pandemia, pero luego no pudimos dejarlo. Al menos eso es cierto para mí. Encontramos paz cuando estamos ocupados con agujas e hilos o cualquier otra cosa en nuestras manos; esto es cierto para todas las edades. Para muchos de nosotros, es un pasatiempo mantenernos ocupados con las manos. Para otros, es una condición de vida, una profesión.

Esto se aplica a aquellos que colocan ladrillos, tiran cables, pintan las paredes de las casas en las que vivimos. A aquellos que construyen aerogeneradores para obtener energía limpia. A aquellos que nos cuidan cuando estamos ingresados en el hospital o nos atienden cuando ya no podemos valernos por nosotros mismos. Estas son funciones que requieren habilidad, conocimiento y educación, y que merecen un gran respeto. La buena artesanía es un placer de experimentar. Observar un muro bien construido, mirar una pared pintada de manera brillante y hermosa, admirar un mueble tratado con cuidado y conocimiento, todo eso me llena de alegría cada vez.

Recordaremos el año 2023 como el año en que pudimos celebrar el 18 cumpleaños de mi nieto, el Príncipe Christian. Fue un día grande y, creo, hermoso para él. Se presentó de una manera que hizo que toda su familia se sintiera orgullosa de él. Estaba rodeado de jóvenes dulces, esperanzados y alegres de todo el reino, y pronunció un discurso que generó gran respeto. Hizo a su abuela sentirse orgullosa. El Príncipe Christian dijo las cosas tal como eran. Eso no se hacía mucho cuando yo era joven. Hoy en día, los jóvenes se atreven a mostrar que también pueden sentir inseguridad. Esa apertura es una fortaleza que los demás debemos admirar y de la que podemos aprender.

Todos conocen la pequeña palabra "gracias". Es una palabra encantadora, tanto decir como escuchar. En esa palabra está la aceptación de que una persona no está sola. También es la palabra que utilizamos precisamente como saludo de Año Nuevo: Gracias por el año pasado. Gracias por la calidez y hospitalidad que encuentro en todas partes en Dinamarca. En la comunidad del reino, somos tres países y tres pueblos. Tenemos nuestra propia identidad y cultura, y nuestro propio idioma. Pero estamos unidos por una historia común y conectados como seres humanos.

Esta noche, deseo un feliz Año Nuevo para todos en Groenlandia y para todos en las Islas Feroe. A menudo, mis pensamientos van hacia el norte, a esos dos países y a esos dos pueblos, con agradecimiento por todo lo que me han dado a lo largo de los años. Mis saludos de Año Nuevo también van para los daneses en Schleswig del Sur y para los muchos otros daneses que viven y trabajan en el extranjero. En el cambio de año, agradezco a todos en las Fuerzas Armadas, la Policía y el Servicio de Emergencias. Realizan un esfuerzo admirable y completamente indispensable para nuestro país. Una gracias muy especial va de mí esta noche. Gracias por todo lo que mi familia y yo hemos recibido de calidez y afecto a lo largo de muchos, muchos años.

En dos semanas, habré sido la Reina de Dinamarca durante 52 años. El tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los "infortunios" se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer. En febrero de este año, me sometí a una extensa operación de espalda. Todo salió bien, gracias al personal de salud competente que cuidó de mí. La operación, naturalmente, también dio lugar a reflexiones sobre el futuro, sobre si era el momento de pasar la responsabilidad a la siguiente generación.

He decidido que ahora es el momento adecuado. El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, renunciaré como Reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo, el Príncipe Heredero Federico. Esta noche, quiero decir gracias en primer lugar. Gracias por la abrumadora calidez y apoyo que he recibido a lo largo de los años. Gracias a los gobiernos cambiantes, con los que siempre ha sido gratificante trabajar, y al Parlamento, que siempre me ha recibido con confianza.

Mi agradecimiento va a todas las personas que, en ocasiones especiales y en la vida cotidiana, me han rodeado a mí y a mi familia con palabras y pensamientos amorosos. Han convertido estos años en una serie de perlas. El apoyo y la ayuda que he recibido a lo largo de los años han sido fundamentales para que pudiera cumplir con mi deber. Espero que la nueva pareja real sea recibida con la misma confianza y afecto que se me ha brindado a mí.

¡Lo merecen! ¡Lo merece Dinamarca!

Entonces, terminaré mi último discurso de Año Nuevo con las palabras que suelo decir:

DIOS SALVE A DINAMARCA

DIOS SALVE A TODOS USTEDES