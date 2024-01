La reina Margarita de Dinamarca anuncia inesperadamente que abdica en su discurso de Año Nuevo

La reina Margarita, de 83 años, ha anunciado por sosrpresa que abdica durante su tradicional discurso de Año Nuevo. La soberana, que en 1972 asumió la jefatura del Estado tras la muerte de su padre Federico IX y ha portado la Corona durante los últimos 52 años, ha afirmado que el próximo 14 de enero dará un paso atrás, dejando a su hijo, el príncipe heredero Federico, al frente del país.

Lee la parte en la que renuncia al trono aquí:

"En 14 días habré sido reina de Dinamarca durante 52 años. Tanto tiempo no pasa sin dejar rastro para ningún ser humano, ¡ni siquiera para mí! El tiempo pasa y las 'enfermedades aumentan'. Ya no te enfrentas a las mismas cosas que antes. En febrero de este año me sometí a una extensa cirugía de espalda. Todo salió bien gracias al personal sanitario cualificado que me atendió. Por supuesto, la operación también hizo pensar en el futuro: si había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación.

He decidido que ahora es el momento adecuado. "El 14 de enero de 2024 - 52 años después de seguir a mi amado padre - daré un paso atrás como la reina de Dinamarca. Le dejo el trono a mi hijo el príncipe heredero Federico. Esta noche primero y ante todo quiero dar las gracias. Gracias por la calidez y el apoyo abrumador que he recibido a lo largo de los años. Un agradecimiento a los gobiernos cambiantes, con los que siempre ha sido gratificante trabajar, y al Parlamento, que siempre me ha mostrado confianza. Mi agradecimiento a todas las muchas, muchas personas que, en eventos especiales, así como todos los días, nos han rodeado a mí y a mi familia con palabras y pensamientos amorosos. Han convertido estos años en una serie de perlas. El apoyo y la ayuda que he recibido a lo largo de los años han sido cruciales para permitirme llevar a cabo mi tarea. Espero que la nueva pareja real se encuentre con la misma confianza y cariño que me han compartido. ¡Ellos se lo merecen! ¡Dinamarca se lo merece! Ahora voy a terminar mi último discurso de Año Nuevo con las palabras que suelo hacer: Dios bendiga Dinamarca, Dios los bendiga a todos".

En una extensa intervención, que realizado desde hace más de medio siglo en el mismo salón y sobre el mismo escritorio, en la que ha hecho referencia a la Navidad danesa, la Reina ha recordado la ocupación que sufrió Dinamarca y el papel de su abuelo el rey Chistian X y ha querido poner el foco en el conflicto de Israel y en la guerra de Ucrania. Casi al final de su intervención ha hecho referencia a su paso atrás y ha señalado que uno de los motivos de su abdicación ha sido la operación de espalda que sufrió el pasado febrero que "también me hizo pensar en el futuro: si había llegado el momento de dejar la responsabilidad a la siguiente generación". La intervención quirúrgica fue todo un éxito, aunque ha requerido de una larga convalecencia .

Con este inesperado anuncio, la reina Margarita, quien era hasta la fecha la única mujer reinante del mundo tras la muerte de Isabel II y la monarca con el reinado más largo de Dinamarca, pone fin a una era. Es una monarca muy popular y querida en su país y goza de un gran carisma. La Casa Real ha anunciado que dará puntualmente información sobre la sucesión en el trono.

Lo cierto es que en los últimos tiempos, la sucesión sí que podría haberse estado preparando. El pasado 15 de octubre su nieto, el príncipe Christian, cumplió 18 años y juró la Constitución en una reunión del Consejo de Estado. El hijo mayor de los príncipes Federico y Mary se convertirá tras la abdicación de su abuela en heredero a la Corona igual que la princesa Leonor. Es probable que la Reina haya querido esperar hasta la mayoría de edad de su nieto para dejar la sucesión bien apuntalada.

La Reina lleva desde el pasado 20 de diciembre en su residencia de Marselisborg y en esta Navidad ha contado con la presencia de sus hijos y de casi todos sus nietos. Tantos los príncipes Federico como Mary, así como Joaquín y Marie han estado junto a la soberana en Nochebuena. La Casa Real ha documentado cada uno de los planes navideños y ha facilitado imágenes del ceremonial de siglos que rige el traslado por Navidad de la soberana.

Este relevo en la Corona danesa se ha producido después de que el pasado noviembre salieran a la luz unas fotografías de Federico de Dinamarca dando un paseo por Madrid con Genoveva Casanova. La publicación de las imágenes tuvo lugar mientras los reyes Felipe y Letizia se encontraban de viaje de Estado en el país danés. El próximo Rey y su esposa se reencontraron recientemente en Nueva Zelanda tras pasar diez días separados.

Margarita Alexandrine Pórhildur Ingrid nació el 16 de abril de 1940 en Amalienborg. Es hija del rey Federico IX y de la reina Ingrid (nacida princesa de Suecia). Tiene dos hermanas, la princesa Benedicta y la reina Ana María de Grecia, cuñada de la reina Sofía. Gracias a la Ley de Sucesión al trono del 27 de marzo de 1953 que abrió la puerta a que las mujeres pudieran reinar, se ciñó la Corona. Su padre se empeñó en que su primogénita pudiera acceder al trono y no primase la línea masculina. el 16 de abril de 1958, cuando cumplió 18 años, ingresó en el Consejo de Estado. El 10 de junio de 1967 se casó con Henrie Marie Jean André, conde de Laborde de Monpezat, quien tras la boda se convirtió en el príncipe Henrik, quien murió a los 83 años el 13 de febrero de 2018. Juntos tuvieron al príncipe Federico (55) y al príncipe Joaquín (54).

Como jefa de Estado, Margarita de Dinamarca no expresa sus opiniones políticas y es leal al gobierno de turno. Participa en la formación de gobiernos, en las llamadas rondas de la Reina, pues es ella quien consulta con los representantes políticos, es quien nombra y destituye formalmente a los ministros, preside las reuniones del Consejo de Estado, recibe al primer ministro y al ministro de Asuntos Exteriores periódicamente y recibe a los jefes de Estado extranjeros en sus visitas de Estado, entre otras funciones.