Federico y Mary de Dinamarca reaparecen juntos y de la mano en la tradicional misa navideña

Federico y Mary de Dinamarca siguen acaparando todas las miradas en estas navidades que están siendo muy diferentes a las de otros años. Tras su viaje a Australia y Nueva Zelanda con sus hijos, el matrimonio ha vuelto a su país para celebrar estas fechas tan señaladas en familia, tal y como marca la tradición. En la noche del domingo 24 de diciembre, el heredero al trono danés y su esposa reaparecieron juntos y de lo más sonrientes a su llegada a la Catedral de Aarhus, donde se convirtieron en el centro de todos los flashes.

Su esperada reaparición

No hay duda de que esta foto habla por sí sola. Federico y Mary caminaron hasta la categral agarrados de la mano y muy sonrientes, mostrando una imagen de unidad frente a la torméntica mediática que ha surgido durante estas últimas semanas. El matrimonio acudió al servicio religioso acompañados de sus hijos: Christian (18 años), Isabella (16) y los mellizos Josephine y Vincent (12), además de la reina Margarita y el príncipe Joaquín junto a su esposa, la princesa Marie, y sus hijos.

Para su visita a la Catedral de Aarhus, Mary de decantó por un original traje de color burdeos con estampado de flores que combinó con unas botas altas de ante en el mismo tono, además de guantes y un chaquetón de color gris. Por su parte, Federico se decantó por las tonalidades azules para su abrigo, bufanda y pantalones, además de unos zapatos de piel de color marrón.

Revuelo mediático

Estas imágenes de un Federico feliz y sonriente contrastan con las que vimos hace unos días, cuando encendió en solitario y con rostro serio las velas de la corona de Adviento de la Casa Real mientras Mary se encontraba en el otro lado del mundo (recordemos que la Princesa se fue a Australia con sus hijos pequeños, y a los diez días se reencontraron en Nueva Zelanda con el Príncipe).

Fue a finales del pasado mes de noviembre cuando el hijo de Margarita de Dinamarca se pronunció por primera vez al ser preguntado por las imágenes con Genoveva Casanova. "Príncipe Heredero, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles?, le preguntó un periodista. "No, no tengo", dijo siguiendo con la línea marcada por la Casa Real danesa de "no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados".

Las sorprendentes reflexiones de Mary

A raíz de todo este revuelo que ha puesto su matrimonio en el punto de mira, han tomado relevancia unas declaraciones que Mary de Dinamarca hizo hace casi 20 años. La Princesa abrió su corazón en el libro La princesa heredera Mary -publicado en el año 2004- que reflejaba una serie de conversaciones mantenidas con la periodista Anne Wolden-Ræthinge. Entre otras cosas, la princesa contaba cómo surgió su historia de amor con el príncipe Federico, y, también, hacía unas importantes revelaciones que desvelaban cuál era su postura sobre la fidelidad y el compromiso dentro del matrimonio.

"No aceptaría la infidelidad dentro de un matrimonio. Una relación se basa en la confianza. Y si se abusa de esa confianza, digamos... [...] Hay un abuso de confianza muy grave. Es difícil recuperar la confianza cuando se ha roto por completo. La confianza es sagrada, es una obligación y uno de los pilares de nuestra sociedad. Es necesaria para mantener la independencia, para poder funcionar en pareja", contaba la princesa heredera.

