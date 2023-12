Federico y Mary de Dinamarca se reencuentran en Nueva Zelanda tras diez días separados

Han pasado diez días desde que Mary de Dinamarca (51) hizo las maletas y se fue con sus hijos pequeños, los príncipes mellizos Vincent y Josephine (12), hasta Australia, mientras su marido, el príncipe Federico (55), viajaba a Dubái para la cumbre del clima COP 28 y participaba en la agenda oficial de su país. Más de una semana después, el matrimonio se ha reencontrado en Nueva Zelanda.

La Princesa se desplazó a su país natal hace días, pero ahora se la ha visto aterrizando en Queenstown en un jet privado procedente de Tasmania, según asegura el medio danés Ekstra Bladet. Esta población al suroeste de la isla sur de Nueva Zelanda destaca por un lago en forma alargada y desde el que hay vistas espectaculares de las montañas. La prensa danesa especula con la posibilidad de que el padre de la princesa, John Donaldson, viva allí. Por su parte, el príncipe Federico llegó con la princesa Isabella (16) tras su asistencia a la cumbre climática de la COP28 en Dubái, según publica el Daily Mail. El hijo mayor del matrimonio, el príncipe Christian (18), está centrado en sus estudios de bachillerato en el colegio Ordrup de Copenhague y no habría participado en esta escapada.

En las imágenes del reencuentro por tierras neozelandesas, la princesa Mary lleva una blusa azul, unos pantalones oscuros, moño, gafas de sol y un bolso tipo shopper mientras se sube a una furgoneta oscura. Su marido viste una camisa de cuadros grandes, pantalones negros, bolsa bandolera y zapatillas, quien sonrió al ver a los fotógrafos, según se ha podido ver en unas imágenes publicadas el Daily Mail. Aunque no se les vio juntos, todo parece indicar que se trata de una escapada prenavideña, pues a Mary de Dinamarca le gusta visitar a sus familiares en esta época del año, aunque en este viaje no se ha dejado ver por Australia y no ha participado en actos públicos.

Este encuentro en Oceanía entre los príncipes Federico y Mary se produce algo más de un mes después de que salieran a la luz unas fotos del heredero al trono danés con Genoveva Casanova paseando por Madrid y que han dado la vuelta al mundo.

Tras este plan en las antípodas, la familia del príncipe Federico pasará la Nochebuena en el Castillo de Marselisborg, al que la reina Margarita se trasladará este mismo miércoles. También se espera que en una de las noches más familiares del año estén los príncipes Joaquín, hijo menor de la Reina, y su esposa la princesa Marie con sus dos hijos en común.

