La respuesta de Federico de Dinamarca al ser preguntado por las imágenes con Genoveva Casanova

Veinte días después de la publicación de las fotografías del príncipe heredero al trono danés y Genoveva Casanova en Madrid, Federico de Dinamarca continúa cumpliendo con su agenda con normalidad, aunque esto no haya evitado que tenga que hacer frente a preguntas incómodas de la prensa en torno a dichas imágenes con Genoveva tomadas en el Parque del Retiro o en tablao flameco de El Corral de la Morería. La Casa Real danesa se apresuró a emitir un comunicado tras las informaciones surgidas sobre el hijo de la reina Margarita y respondió a ¡HOLA!: "Mantenemos una política desde hace años de no comentar ni confirmar cualquier detalle relacionado con asuntos privados. Además, nos gustaría enfatizar nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la Familia Real, incluido el Príncipe Heredero".

Estas palabras no hicieron que se librase de las preguntas de los medios y, aunque en una de sus últimas cacerías a las que acudió la prensa en Gludsted Plantage guardó silencio, evitó pronunciarse y mantuvo una actitud calmada y distendida, el pasado lunes hizo su primer comentario acerca de las fotografías con Genoveva, a la que habría conocido en algunas cacerías en Austria y Alemania, tal y como adelantó Susanna Griso y confirmó ¡HOLA!

Federico de Dinamarca fue invitado a un foro de la Unión Europea en Aalborg, Dinamarca, y no pudo eludir la pregunta de una periodista del medio sueco Svensk Damtidning "Príncipe Heredero Federico, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles?, le preguntó, a lo que él respondió de forma clara y concisa. "No, no tengo", señaló el heredero al trono danés, que continúa con la línea marcada por la Familia Real de no comentar rumores e insinuaciones.

Genoveva Casanova, en cambio, optó por pronunciarse al haberse convertido en el centro de la noticia. La exmujer de Cayetano Martínez de Irujo respondió de manera rotunda y contundente a través de un comunicado. "Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo". Y añadió: "Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera mal intencionada. Esto ya está en manos de mis abogados, quienes se ocuparán de las gestiones pertinentes para proteger mi derecho al honor, la verdad y la intimidad".

Estas declaraciones no frenaron las especulaciones en torno al matrimonio de Federico de Dinamarca y Mary Donaldson, y el hecho de la princesa Mary se ausentase en las últimas cacerías a las que ha acudido su marido hizo aumentar aún más los comentarips. Sin embargo, el pasado 22 de noviembre Federico y Mary de Dinamarca volvieron a asistir juntos a una reunión en el palacio de Amalienborg junto a Tomas Anker Christensen, embajador de Dinamarca por el clima. Y entre los próximos planes de la Familia está el celebrar todos juntos la Navidad en el Palacio de Marselisborg. La reina Margarita contará este 2023 con la compañía del príncipe Federico, la princesa Mary y sus cuatro hijos: el príncipe Christian, de 18 años, Isabella, de16 y los mellizos Josephine y Vicent, de 12.

