Los compromisos públicos de Federico y Mary de Dinamarca en los últimos meses

El heredero al trono de Dinamarca, el príncipe Federico, se ha convertido en inesperado centro de la noticia a raíz de la existencia de unas imágenes en las que aparece junto a Genoveva Casanova en Madrid. Estas fotografías fueron tomadas hace unos días y corresponden a un viaje privado del heredero al trono danés, según ha podido saber ¡HOLA!. Después se ha visto al matrimonio junto cumpliendo con sus compromisos oficiales como llevan haciendo a lo largo de los últimos meses y desde que se casaron. La historia de amor de Federico y Mary de Dinamarca comenzó en el año 2000 durante los Juegos Olímpicos de Sidney. Cuatro años más tarde, la pareja se dio el 'sí, quiero' en la catedral Vor Frue Kirke de Copenhague, en una ceremonia que nos dejó momentos inolvidables y muy emotivos, como las imágenes del príncipe Federico llorando en el altar mientras esperaba a la novia. Desde entonces, siempre les hemos visto como un matrimonio modelo, formando la familia que soñaron junto a sus hijos: los príncipes Christian, Isabella, Vicent y Josephine. Repasamos sus últimas imágenes juntos, incluidas las de este martes con los Reyes de España, de visita oficial en Dinamarca.

14 SEPTIEMBRE - Jubileo de Oro en Suecia

El pasado mes de septiembre, el rey Carlos Gustavo reunió a los royals europeos en Estocolmo para celebrar sus 50 años en el trono. La capital sueca se vistió de gala para recibir a reyes y reinas, príncipes y princesas, que quisieron acompañar al monarca en esta fecha tan especial. Entre ellos se encontraban Federico y Mary de Dinamarca, que acudieron a la gala en el Teatro de Drottningholm como dos de los invitados más elegantes combinando sus looks en blanco y negro.

- Las emocionantes palabras de Federico de Dinamarca a su mujer en su aniversario de boda

3 OCTUBRE - Apertura del Parlamento

Como manda la tradición, el primer martes de octubre tiene lugar uno de los actos institucionales más importantes para la Familia Real danesa: la apertura del Folketing, es decir, el Parlamento danés. La reina Margarita, acompañada de su hijo y su nuera, fue la encargada de presidir el solemne acto que se celebró en en el Folketing Hall, ubicado en el Palacio de Christiansborg.

15 OCTUBRE - 18º cumpleaños príncipe Christian

Fue, sin duda alguna, la fecha más esperada del año para la Familia Real danesa. El príncipe Christian, el futuro heredero al trono, alcanzó la mayoría de edad y se organizó una extensa agenda de actividades que dio comienzo con el tradicional saludo en el balcón del palacio Frederick VIII. El Príncipe se mostró feliz y muy emocionado, rodeado de su abuela, sus padres y todos sus hermanos: Isabella (16) y los mellizos Vicent y Josephine (12).

- ¡Aún hay más! Las imágenes no vistas por el 18º cumpleaños de Christian de Dinamarca

4 NOVIEMBRE - Visita a la ciudad de Esbjerg

Hace unos días, el matrimonio viajó hasta la localidad costera de Esbjerg, la quinta ciudad más poblada de Dinamarca, donde aprovecharon para visitar diferentes localidades. Como si fueran una pareja más, el heredero al trono y su esposa quisieron fotografiarse con uno de los monumentos más singulares de la zona: las esculturas Humans by the Sea de Sven Wigg Hansen, cuatro estatuas gigantes hechas de hormigón blanco que representan el contacto del hombre con la naturaleza. Lo hicieron con su teléfono móvil y se sacaron este selfie que más tarde compartieron en sus redes sociales. "No os lo podéis perder, una visita impresionante", escribieron.

4 NOVIEMBRE - Entrega de premios en Esbjerg

Por la noche, Federico y Mary continuaron con las actividades de su agenda en el Centro de artes escénicas de Esbjerg, donde presidieron la gala de Premios Príncipe Heredero 2023. El matrimonio se mostró de lo más cómplice y compartieron risas incluso sobre el escenario, mientras hacían entrega de los galardones a los premiados de este año. Se trata de una cita muy importante en la que se reconoce la labor de diversos grupos artísticos, culturales y benéficos.

6 NOVIEMBRE - Cena de gala e honor de los reyes Felipe y Letizia

Con motivo del viaje de Estado de don Felipe y doña Letizia, el Palacio de Christiansborg de Copenhague se vistió con sus mejores galas para homenajearles. La reina Margarita ejerció de anfitriona acompañada del príncipe Federico y la princesa Mary, que para la ocasión se decantó por un fabuloso vestido brillante con transparencias.

- Mary de Dinamarca le enseña a la reina Letizia el hospital infantil que lleva el nombre de la Princesa

7 NOVIEMBRE - Ofrenda floral en Copenhague

Nuestros Reyes están cumpliendo con diferentes actos en su primera visita de Estado a Dinamarca desde la proclamación de don Felipe en 2014. Este martes, 7 de noviembre, han estado en Kastellet (la Ciudadela), una de las fortificaciones de Copenhague que data de 1626, para homenajear a los soldados caídos. Federico y Mary han acompañado a los soberanos en una sentida ofrenda floral.