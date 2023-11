El intenso fin de semana de Federico y Mary de Dinamarca antes de recibir a nuestros Reyes en su visita de Estado

Antes de la llegada del rey Felipe VI y doña Letizia a tierras danesas, los príncipes Federico y Mary de Dinamarca han tenido un fin de semana repleto de acontecimientos. El sábado 4 de noviembre, el matrimonio real ha viajado hasta la localidad costera de Esbjerg, la quinta ciudad más poblada del país, para presidir la gala de Premios Príncipe Heredero 2023, una cita en la que se reconoce la labor llevada a cabo por grupos benéficos, artísticos y culturales para crear una sociedad mejor.

En esta décima edición los galardonados han sido el diseñador Henrik Vidok en la categoría Premio Cultural; la iniciativa solidaria Social Drive Out YMCA (que proporciona alimentos a personas sin recursos) se llevó el Premio Social; y las dos Estrellas Príncipe Heredero cayeron en manos de la plataforma Energy Til Hinanden (que orienta a jóvenes en su formación educativa y búsqueda de empleo) y del estudio artístico feminista How To Kill a Dog.

Una velada, amenizada por varias actuaciones musicales y repleta de momentos distendidos, en la que la princesa Mary ha lucido un estilismo de lo más favorecedor. Se trata de un vestido azul marino de tela aterciopelada y brillante, manga francesa, corte midi y fruncido en la zona del abdomen de la firma local Rotate Birger Christensen. Un look monocromático que ha complementado con unos clásicos zapatos de tacón de salón de Gianvito Rossi y unos pendientes largos de brillantes.

La gala de premios no ha sido la única parada de Federico y Mary de Dinamarca en este municipio porque fueron a conocer las instalaciones de Folkehuset (un comedor social situado a las afueras de Esbjerg donde también se organizan conferencias y conciertos). Allí se tomaron un café y charlaron con algunos de los usuarios. A continuación, se trasladaron al Centro Marítimo de Esbjerg, un punto de encuentro para los apasionados del mar en el que se pueden practicar distintas actividades deportivas y de ocio relacionadas con este medio.

De la misma manera, el heredero al trono y su esposa se maravillaron con uno de los monumentos más singulares de la zona: las esculturas Humans by the Sea de Sven Wigg Hansen. Cuatro estatuas gigantes hechas de hormigón blanco que representan el contacto del hombre con la naturaleza. Una atracción turística que fue inaugurada en 1995 con motivo del centenario de la independencia de Esbjerg.

Este lunes 6 de noviembre, comienza la primera visita de Estado de los Reyes de España a Dinamarca, un viaje que se había tenido que posponer dos veces este 2023 debido a la operación de espalda de la reina Margarita y a la situación política de nuestro país. Su estancia, que se prolongará hasta el miércoles 8 de noviembre, estará centrada en áreas de cooperación entre ambas naciones, la transformación verde, la industria farmacéutica y el transporte marítimo.

Igualmente, habrá un banquete en el Palacio de Christiansborg organizado en honor a la anfitriona, la reina Margarita a la que cariñosamente llaman “tía Daisy”, así como encuentros con los príncipes herederos y la princesa Benedicta, hermana de la monarca y de Ana María de Grecia, tía a su vez de Felipe VI.