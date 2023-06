Margarita de Dinamarca deja de fumar a los 83 años tras su último problema de salud

Dice el refrán que nunca es tarde si la dicha es buena y eso es lo que ha debido pensar Margarita de Dinamarca que a sus 83 años ha decidido dejar de fumar tras más de 66 años con un pitillo entre los dedos. Desde hacía ya mucho tiempo, la monarca danesa, la única mujer reinante del mundo, no aparecía en público fumando, pero hasta ahora nunca había intentado dejar el hábito.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

La Reina encendió su primer cigarrillo con apenas 17 años y no ha sido hasta la vejez cuando ha decidido dejar de lado las cajetillas. Así lo ha adelantado la revista danesa Her&Nu y lo ha confirmado la Casa Real a través de Lene Balleby, jefa de Comunicación de la monarquía. Al parecer, la soberana decidió mejorar su salud poco antes de su operación de espalda de febrero, para reducir el riesgo de complicaciones relacionadas con la cirugía como infecciones, problemas pulmonares y que la herida de la intervención quirúrgica tardase menos en cicatrizar.

VER GALERÍA

- El rey Harald de Noruega se toma con sentido del humor su caída ante la reina Margarita de Dinamarca

- La imagen con la que la reina Margarita da por zanjada la fuerte crisis familiar en la Corte danesa

- Margarita de Dinamarca cumple 83 años tras un periodo cargado de tensiones familiares y problemas de salud

En una entrevista que concedió a principios de años a Weekendavisen dijo sobre el tabaco que “ahora soy tan vieja que no importa”. Sin embargo, los consejos médicos tras su operación la han hecho cambiar de opinión. La Reina ya no fuma los pitillos sin filtro de Karelia. “Creo que lo maravilloso de estos cigarrillos es que hacen que todos los demás no sepan a nada. Cuando era joven fumaba cigarrillos English Virginia, pero cuando murió mi padre, me di cuenta de que eran más fuertes que bueno”, dijo en la citada entrevista.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Monarquías en el quirófano: tres reyes de Europa, operados en la misma semana

- Mary de Dinamarca recuerda cómo conoció a su suegra, la reina Margarita, y cómo aprendió a hacer la reverencia

El príncipe Henrik, su difunto esposo, dejó de fumar después de que le fuera diagnosticado un cáncer de pulmón en 1997. Aunque finalmente la enfermedad no fue a más, el susto tan grande que se llevó le hizo dejar el tabaco para siempre. Según la propia soberana, su madre, la reina Ingrid, murió a los 90 años y fumó “hasta el final” igual que su marido, Federico IX que fue fiel a su cajetilla de Chesterfield. Sus progenitores la ofrecieron su primera calada en 1957. “Mi padre y mi madre habían fumado durante toda mi infancia y un día me preguntaron si quería un cigarrillo”, dijo en su libro de memorias.