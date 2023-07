Margarita de Dinamarca, reina de récord como Isabel II: ya es la monarca con el reinado más largo de su país

Margarita de Dinamarca ha batido un récord y se ha convertido en la monarca con el reinado más largo de su país. La Reina, la única mujer en el trono tras la muerte de Isabel II, tiene 83 años, de los que en los últimos 51 ha portado la Corona. Un hito que la Casa Real ha querido festejar a lo grande recordando que en 1972 la reina Margarita asumió la jefatura del Estado tras la muerte de su padre Federico IX.

VER GALERÍA

Antes que la madre de los príncipes Federico y Joaquín, el monarca más longevo de Dinamarca fue Christian IV quien con apenas once años fue elegido Rey a la muerte de su padre en 1588. Como no era mayor de edad se formó un gabinete que se hizo cargo de la gestión del país. No fue hasta agosto de 1596 cuando fue proclamado monarca. Este Rey lo fue hasta su muerte en febrero de 1648, durante aproximadamente 51 años y seis meses.

- Margarita de Dinamarca deja de fumar a los 83 años tras su último problema de salud

- El rey Harald de Noruega se toma con sentido del humor su caída ante la reina Margarita de Dinamarca

- La imagen con la que la reina Margarita da por zanjada la fuerte crisis familiar en la Corte danesa

Margarita II de Dinamarca asumió el trono de su padre Federico IX el 14 de enero de 1972. Gracias a la Ley de Sucesiones al Trono del 27 de marzo de 1953, el país introdujo la sucesión femenina condicional, lo que significaba que una mujer podía heredar el trono, aunque los descendientes masculinos conservaban el primer derecho. Muchos años más tarde, en 2009, se modificó esta norma y se introdujo la igualdad total.

- Margarita de Dinamarca reaparece por sorpresa dos meses después de su operación de espalda

- Monarquías en el quirófano: tres reyes de Europa, operados en la misma semana

VER GALERÍA

Este extraordinario hito fue celebrado con una cena privada por la Reina en el castillo real de Koldinghus, en la península de Jutlandia, donde veranea Margarita desde mediados de julio. La velada tuvo lugar en el Salón de los Caballeros de la residencia real y la mesa fue decorada con un centro de plata de 190 kilos que fue un regalo para Cristian IX y la reina Luisa con motivo de las bodas de oro de la pareja en 1892.

La reina Margarita sigue cumpliendo sus funciones que compatibiliza con la recuperación de su convalecencia después de que el pasado febrero fuera operada de la espalda. Desde entonces, se ayuda para caminar de un bastón y aunque ya se anunció que la convalecencia sería larga ha retomado sus funciones públicas.

Loading the player...

Haz click para ver el documental de Margarita de , su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!