Federico y Mary de Dinamarca, anfitriones de su primera cena de gala como Reyes El nuevo monarca y su esposa debutaron en la recepción, a la que no faltó la reina Margarita, que se ofrece anualmente a las Fuerzas Armadas y Servicios de Emergencias

Federico X está a punto de cumplir dos meses en el trono y durante el primer año se esperan muchas primeras veces en su agenda. Este lunes ha debutado con Mary de Dinamarca como anfitrión de una cena de gala más que conocida para él, pero que hasta ahora presidía su madre. Se trata del homenaje que organizan los Reyes en el palacio de Amalienborg para los miembros de las Fuerzas Armadas y Servicios de Emergencias que hayan recibido la medalla de honor, una tradición que inició Federico IX en 1953 y en la que ha reaparecido la reina Margarita después de sus vacaciones de invierno en Noruega.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

La pareja real decidió realizar esta cena en uno de los salones del Palacio de Frederik VIII, en el que residen. Para esta cita, la reina Mary eligió un vestido largo en color negro y una chaqueta a juego en la que colgaban varias condecoraciones y la banda de la Orden del Elefante. Además lucía una gargantilla con la inicial "F" en honor al nombre de su marido. El Rey llevaba uniforme militar y prendidas en su guerrera los reconocimientos militares. Por su parte, la reina Margarita llegó a la cita en coche con un abrigo de piel y una gran sonrisa acompañada de su dama de honor Annette de Scheel que trabaja con ella desde 2001.

- Federico de Dinamarca vuelve al trabajo tras sus polémicas vacaciones en Suiza

- En un palacio flotante y a países vecinos: así será la primera gran gira de Federico y Mary de Dinamarca de su reinado

- Dominika Kulczyk, la poderosa mujer que compartió mesa con el rey Federico en Polonia

VER GALERÍA

Poco a poco los cambios se van asentando en la Corona danesa y la nueva era echa a andar. Las primeras semanas comenzaron con actos por separado y no fue hasta hace unos días cuando Federico y Mary de Dinamarca protagonizaron la primera imagen juntos de su reinado. Fue en un viaje privado a la catedral de Roskilde, al norte de la isla de Selandia, por lo que esta es la primera cena de gala que presiden juntos y a la que se une la que fuera monarca hasta hace solo dos meses.

- El inminente paso adelante de Christian de Dinamarca que será 'rey' por unos días

- Las confesiones del rey Federico de Dinamarca: de la relación con su padre a su matrimonio con la reina Mary

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Entre tanto, todos han disfrutado de las preciadas vacaciones de invierno. Los Reyes se fueron con sus hijos a su chalet de la estación suiza de Verbier, en una escapada muy cuestionada por tomarse un descanso cuando apenas había pasado un mes del cambio en el trono. En el caso de la reina Margarita, su viaje a Noruega no ha levantado ninguna polémica y es que hacía dos años que, primero por el covid y después por su operación de espalda, no podía disfrutar de unos días de retiro en el país vecino. Allí, según la prensa danesa, se ha encontrado con su buena amiga la reina Sonia que no pasa por su mejor momento ya que su marido, el rey Harald continúa hospitalizado tras haber sufrido una infección en Malasia.

Loading the player...

Haz click para ver el especial sobre Mary de Dinamarca, la primera reina consorte de Dinamarca que ha nacido fuera de Europa y también la primera en el trono danés con una carrera universitaria. Princesa desde 2004, tras su boda con el heredero, Federico, lleva más de 20 años preparándose para el papel que ahora desempeña. Se ha formado militarmente y tiene su propia fundación a través de la cual ayuda a los más vulnerables además de ser uno de los miembros de la Familia Real danesa más admirado y querido por sus conciudadanos. ¡No te lo pierdas!