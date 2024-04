Ingrid de Noruega hace un alto en su formación militar para acudir a un campeonato de esquí

Es una de las grandes competiciones deportivas del país y la princesa Ingrid de Noruega no ha querido perdérsela. La Familia Real noruega, salvo el rey Harald que se encuentra convaleciente por una infección, ha acudido al festival de esquí de Holmenkollen, donde se han entregado varios trofeos de disciplinas relacionadas con el deporte blanco. Es la primera vez que la hija mayor de los príncipes Haakon y Mette-Marit ha participado en un acto público desde que el pasado enero comenzó su formación militar.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA VER TODAS LAS FOTOS DE LA GALERÍA

Al plan invernal no faltó la reina Margarita de Dinamarca, quien está muy unida a la familia del rey de Harald y ahora que ya no es jefa de Estado, puede disfrutar de algo más de tiempo libre. Vestidos con ropa invernal, con anoraks, gorros de lana y guantes, la reina Sonia, su hijo, su nuera y sus nietos fueron todo espontaneidad y vibraron con las actuaciones de los participantes. Incluso la reina Sonia les retrató con su propio teléfono móvil. La princesa Ingrid, que no paró de aplaudir y animar a los deportistas, y su hermano el príncipe Sverre Magnus entregaron uno de los galardones, en unas competiciones en las que el viento complicó la actuación de los esquiadores.

VER GALERÍA

- El novio de Ingrid de Noruega la acompañó en una importante cita

- Los planes de Ingrid de Noruega para el próximo curso: empleo en una escuela y comienzo de su formación militar

- El destacado papel de Ingrid de Noruega en el 18º cumpleaños de Christian de Dinamarca

Esta es la primera vez que la futura heredera al trono aparece en un acto de la Casa Real desde que el 11 de enero se incorporó al campamento de Skjold en el que pasará doce meses sirviendo en el Batallón de Ingenieros. En una primera fase, la recluta Alexandra hará reclutamiento y, más adelante, se le asignará un puesto de servicio y una educación más específica seguida de un periodo de formación y práctica. De esta manera sigue así los pasos de otras herederas europeas como Elisabeth de los belgas (22) y Leonor de Borbón (18). La heredera al trono español se encuentra en la Academia Militar de Zaragoza desde agosto y pasará los próximos dos años por la Escuela Naval Militar y por la Academia General del Aire.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

- Ingrid de Noruega cumple 20 años: la vida de la Princesa en 20 imágenes

- El rey Harald regresa a Noruega tras su ingreso hospitalario en Malasia

Antes de comenzar la vida castrense, Ingrid ya era una princesa independizada. El pasado otoño se conoció que abandonaba el palacio de Sakaugum, donde vivía con sus padres y su hermano, para irse al barrio más hipster de Oslo. En el distrito de Guünerlokka vive de alquiler en un apartamento 40 metros cuadrados de dos habitaciones, salón comedor con cocina integrada y cuarto de baño por 20.000 coronas noruegas al mes (casi 1.700 euros).