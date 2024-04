Harald de Noruega tendrá que ser operado para colocarle un marcapasos permanente

Novedades sobre el estado de salud del rey Harald de Noruega. El monarca ya se encuentra en Oslo después de ser trasladado desde Malasia, donde estaba disfrutando de unos días de vacaciones privadas con motivo de su 87º cumpleaños junto a su esposa, la reina Sonia, para seguir siendo tratado de la infección por la que tuvo que ser hospitalizado en el país asiático.

“La infección está más controlada. Su estado general es estable y mejora”, reza el último comunicado que ha emitido la Casa Real. Sin embargo, en esta misma misiva, también se ha anunciado que dentro de poco el soberano tendrá que pasar por quirófano. “El Rey tiene un ritmo cardíaco demasiado bajo y necesitará un marcapasos permanente. La operación se realizará cuando esté completamente libre de infección. Esto puede tardar varios días en producirse por lo que permanecerá en el hospital Rigshospitalet hasta el fin de semana”.

Hay que recordar que esta no es la primera vez que el Harald V es intervenido debido a un delicado problema coronario. En el año 2005, se le tuvo que implantar una válvula aórtica biológica que en 2020 fue sustituida por una artificial. En aquella ocasión, estuvo de baja, aproximadamente, medio mes.

Está previsto que durante el tiempo que el monarca esté apartado de sus obligaciones reales para recuperarse el príncipe heredero, Haakon, asuma el papel de regente. Una situación que viene siendo habitual en Noruega desde el 2018, pero que se remonta a 2003, cuando el rey Harald fue operado de un cáncer de vejiga, y que se ha venido repitiendo a lo largo de estos años como cuando se contagió de Covid-19.

A pesar de estos baches, Harald de Noruega ha verbalizado en varias ocasiones que entre sus planes no está la abdicación, una posibilidad que cobró más fuerza después de que Margarita de Dinamarca (83) anunciase el 31 de diciembre que dejaba el trono por los achaques de salud derivados de su avanzada edad. “No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”, reiteró durante una rueda de prensa en el Pressens hus de Oslo.

Harald de Noruega, apodado el 'rey vikingo', fue consagrado como monarca el 23 de junio de 1991 en un acto religioso, en el que estuvo acompañado de la reina Sonia, en la catedral luterana de Nidaros (Trondheim). Previamente, en enero de aquel mismo año, Harald V había hecho un juramento en una ceremonia secular que tuvo lugar poco después de fallecer su progenitor, Olav V.

