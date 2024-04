Harald de Noruega responde: ¿la abdicación forma parte de sus planes?

Este martes 23 de enero ha tenido lugar el primer acto oficial del rey Harald de Noruega (86). Tras su tradicional discurso de fin de año, ha retomado su agenda oficial en compañía de su hijo, el príncipe Haakon, para visitar el Pressens hus de Oslo, un espacio dedicado a las actividades de la prensa del país. El céntrico edificio ha acogido un encuentro de los dos citados miembros de la Familia con Faktisk, la única web independiente de verificación de datos del país que se creó en 2017. Durante el encuentro, en el que se ha mostrado muy sonriente y participativo, el monarca ha despejado todas las dudas que sobrevolaban su futuro.

"No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida", ha respondido cuando le han preguntado si se plantea ceder el testigo al príncipe heredero. Con estas palabras ha zanjado todas las incógnitas de su reinado, que va a cumplir 33 años. Comenzó el 23 de junio de 1991 con un acto religioso de consagración en el que le acompañaba su esposa, la reina Silvia, en la catedral luterana de Nidaros. Previamente, en enero de ese mismo año, Harald V hizo su juramento en una ceremonia secular que tuvo lugar tras fallecer su padre, Olav V.

La abdicación de Margarita de Dinamarca el pasado 14 de enero causó una gran sorpresa en toda la zona nórdica por dos motivos: la Reina siempre mantuvo que se mantendría en el trono hasta el final y la renuncia no es una práctica habitual en las monarquías de esta región. Su argumento, en el que señalaba como causa principal sus últimos problemas de salud, hicieron que inmediatamente todas las miradas se posaran en Harald V, tres años mayor que ella y con varias dolencias en la última etapa. Muchos pensaron que la monarca danesa le había allanado el camino, pero ahora ha dejado claro que él no seguirá estos pasos.

El rey Harald dedicó unas emotivas y cariñosas palabras a la reina Margarita el día que cedió el testigo a su hijo, Federico X. "Una monarca que ha desempeñado su papel de manera admirable. Con calidez, sabiduría y compromiso, Su Majestad la Reina Margarita ha acompañado a su país y a su pueblo en las alegrías y las penas. Durante más de 50 años ha sabido ser una monarca atenta, con un humor contagioso y grandes conocimientos. Y con el apoyo de su familia inmediata. La estrecha amistad entre nuestras dos familias significa mucho para todos nosotros", resaltó.

Un inicio de 2024 marcado por la formación militar de Ingrid

El 11 de enero comenzó la formación militar de la princesa Ingrid, que sigue de esta manera los pasos de su padre y su abuelo así como de otras princesas europeas, incluida la princesa Leonor. La segunda en la línea sucesoria al trono noruego ha cumplido 20 años rodeada de sus nuevos compañeros en el campamento de Skjold, donde la conocen como 'recluta Alexandra'. Va a estar doce meses en el Batallón de Ingenieros y su estancia se divide en la fase de reclutamiento, la que pasará con un puesto de servicio asignado, el período profesional con una educación más específica y finalmente la formación y práctica.

