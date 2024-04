Harald de Noruega reaparece tras su enfermedad para felicitar la Pascua rodeado de su familia

Es la primera imagen del rey Harald desde que el 27 de febrero fuese hospitalizado en Malasia durante un viaje privado. Aún de baja, dos semanas después de su última operación de corazón, el Monarca posa sentado en una silla junto a su mujer la reina Sonia, y los príncipes herederos, Haakon y Mette-Marit y sus hijos, Ingrid y Sverre Magnus de Noruega para felicitar las fiestas de Pascua. Se le ve muy sonriente, vestido con ropa cómoda e informal y con muy buen aspecto a pesar del bache de salud que acaba de superar a sus 87 años.

La fotografía, difundida por la Casa Real, se ha tomado en la granja Bigdo Royal, situada en la isla de Hovedoya del fiordo de Oslo. Construida como monasterio en la Edad Media, es la propiedad real más antigua del mundo y una de las residencias vacacionales de Harald de Noruega y su familia. Allí es donde descansa después de que recibiese el alta el pasado 14 de marzo del Hospital Nacional de Oslo, donde llegó procedente de Malasia.

El empeoramiento de la salud del monarca se produjo durante un viaje privado en el país del sudeste asiático cuando contrajo una infección que le llevo a estar unos días ingresado en el hospital Sultanah Maliha del archipiélago de Langkawi, donde se le implantó un marcapasos temporal debido a que su frecuencia cardíaca era baja y para asegurar que el traslado a su país natal se hacía en las mejores condiciones. Ya en Oslo su estado empeoró porque aunque la infección inicial estaba más controlada, su ritmo cardíaco volvía a ser demasiado bajo con lo que se decidió colocarle un marcapasos permanente.

Aunque es la primera vez que vemos al monarca desde que fuese ingresado en Malasia, sí hizo llegar su agradecimiento por la atención y la preocupación mostrada por los ciudadanos a través de un comunicado firmado junto a la reina Sonia: “Hemos sentido la calidez que fluye en el pueblo noruego durante este tiempo. El gran compromiso nos ha conmovido y fortalecido. Muchas gracias a todos por el cariño que nos habéis demostrado. Una vez de vuelta a Noruega nos gustaría dar las gracias a las autoridades de Malasia y al personal del hospital. Junto con el personal sanitario noruego hicieron todo lo posible para garantizar que el Rey se recuperara bien de su enfermedad y estuviera listo para el viaje a casa. Estamos muy agradecidos con el Gobierno noruego, las Fuerzas Armadas y todos los que ayudaron a que el viaje de regreso fuera tan seguro y sencillo para nosotros”.

Ahora pasa unos días de recuperación y descanso en familia, junto a su hijo, su nuera y sus nietos, Ingrid y Sverre Magnus, que disfrutan de ese esperado parón de Semana Santa -ella en su formación militar, y él en sus estudios-. Su incorporación a la vida pública será el próximo 8 de abril, según la agenda de palacio, y mientras tanto el príncipe Haakon continúa ostentando la regencia. Sus problemas de salud se producen muy poco después de la abdicación de otra reina nórdica, Margarita de Dinamarca, por lo que la pregunta era inevitable. Sin embargo, la respuesta del rey Harald nunca ha cambiado en este sentido ni está condicionada por su salud: No piensa en abdicar. "Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”, aseguró recientemente.