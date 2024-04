Harald de Noruega, de 87 años, recibe el alta hospitalaria tras implantarle un marcapasos

Después de dos semanas ingresado, primero en Malasia y luego en su país, el rey Harald, de 87 años, ya se encuentra en casa. El monarca ha recibido el alta hospitalaria este jueves por la mañana después de que se le implantara un marcapasos permanente. La Casa Real nórdica ha informado que el monarca no retomará sus compromisos oficiales hasta el lunes 8 de abril. Durante ese tiempo será su hijo Haakon quien actúe como regente, como ha hecho durante estos quince días.

El periplo hospitalario de Harald de Noruega ha tocado a su fin después de que el pasado 27 de febrero tuviera que ser hospitalizado en Malasia, país en el que se encontraba disfrutando de unas vacaciones privadas. El motivo del ingreso en el hospital Sultanah Maliha del archipiélago de Langkawi fue una infección. Según fueron pasando los días se le implantó un marcapasos temporal debido a que su frecuencia cardíaca era baja y para asegurar que el traslado a su país natal se hacía en las mejores condiciones.

Ya en Noruega, el Rey ingresó a primeros de marzo en el Hospital Nacional de Oslo donde su estado empeoró porque aunque la infección inicial estaba más controlada, su ritmo cardíaco volvía a ser demasiado bajo con lo que se decidió colocarle un marcapasos permanente el pasado martes. Ahora toca reponerse en casa y coger fuerzas para seguir en la jefatura de Estado.

Palabras de agradecimiento

Los reyes Harald y Sonia quisieron mandar un mensaje de agradecimiento a sus conciudadanos. “Hemos sentido la calidez que fluye en el pueblo noruego durante este tiempo. El gran compromiso nos ha conmovido y fortalecido. Muchas gracias a todos por el cariño que nos habéis demostrado. Una vez de vuelta a Noruega nos gustaría dar las gracias a las autoridades de Malasia y al personal del hospital. Junto con el personal sanitario noruego hicieron todo lo posible para garantizar que el Rey se recuperara bien de su enfermedad y estuviera listo para el viaje a casa. Estamos muy agradecidos con el Gobierno noruego, las Fuerzas Armadas y todos los que ayudaron a que el viaje de regreso fuera tan seguro y sencillo para nosotros”.

A pesar de todos sus achaques e ingresos en centros sanitarios, el rey Harald no tiene ninguna intención de abdicar. Así lo reafirmó hace unas semanas cuando todos los ojos se fijaron en él a raíz de la abdicación de la reina Margarita de Dinamarca, quien siempre expresó que no abandonaría el trono. Preguntado sobre un posible relevo en la Corona dijo en una rueda de prensa: “No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”.

