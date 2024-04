El rey Harald regresa a Noruega tras su ingreso hospitalario en Malasia

El rey Harald regresa a Noruega. El pasado martes, saltaba la noticia de que el monarca había tenido que ser ingresado en Malasia, país al que se había trasladado para disfrutar de unos días de vacaciones privadas para celebrar su 87º cumpleaños, debido a una infección. Este domingo 3 de marzo, a través de un comunicado oficial, Casa Real ha confirmado que el Jefe de Estado nórdico está a punto de abandonar el país asiático. “Su majestad el Rey se dirigirá en breve al aeropuerto de Langkawi para ser repatriado por motivos médicos. Su majestad la Reina viajará con el Rey”.

En esta misma misiva también se ha confirmado que el soberano tendrá que pasar unos días más hospitalizado, y, además, suspender su agenda de compromisos oficiales durante otros 14 días para asegurar su recuperación. “Cuando el Rey llegue a Noruega, será ingresado en el Hospital Nacional. Estará de baja por enfermedad durante dos semanas. Durante este período, el Príncipe Heredero será regente y asumirá las funciones constitucionales del Rey”.

Hay que recordar que el príncipe Haakon ya ha tenido que asumir la regencia en distintas ocasiones. Una situación que viene siendo habitual en Noruega desde el 2018, pero que se remonta a 2003, cuando el rey Harald fue operado de un cáncer de vejiga, y que se ha venido repitiendo a lo largo de los años, sobre todo con sus delicadas intervenciones de corazón. Además, en 2021, el soberano pasó por quirófano por dolencias en una pierna (su movilidad se ha visto reducida de manera notable) y en 2022 se contagió de Covid-19.

A pesar de estos problemas, el propio Harald de Noruega ha verbalizado en varias entrevistas que entre sus planes no está la abdicación, una posibilidad que cobró más fuerza después de que Margarita de Dinamarca (83) anunciase el 31 de diciembre que dejaba el trono por los achaques de salud derivados de su avanzada edad. “No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”, reiteró el Jefe de Estado a finales de enero durante una rueda de prensa en el Pressens hus de Oslo en la que se mostró de lo más animado y sonriente.

33 años de reinado

El apodado como ‘rey vikingo’ accedió al trono el 23 de junio de 1991 con un acto religioso de consagración en el que le acompañó su esposa, la reina Sonia, en la catedral luterana de Nidaros (Trondheim). Previamente, en enero de aquel mismo año, Harald V hizo su juramento en una ceremonia secular que tuvo lugar tras fallecer su progenitor, Olav V.

