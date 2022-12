Harald de Noruega renuncia a una de sus grandes pasiones tras su reciente ingreso hospitalario

La vela siempre ha sido un eje en la vida de Harald de Noruega. Tenía solo diez años cuando compitió como tripulante por primera vez y once cuando su abuelo le regaló su propio barco. Ahora, sin embargo, da un paso atrás en su pasión al anunciar que no participará más en regatas internacionales. Tras su último ingreso hospitalario esta misma semana se ha conocido que el monarca no asistirá a citas fuera de su país, aunque mantiene el vínculo con la navegación "Tal vez navegaré en Noruega. Si hay alguien que necesita a alguien contra quien entrenar, lo ayudaré con eso. Pero dudo que vuelva a viajar al extranjero", ha confirmado el propio Rey en una entrevista con el canal NRK.

A punto de cumplir 86 años el próximo mes de febrero, Harald V ha contado que los problemas de movilidad que padece limitan la capacidad de participar en las exigentes regatas: "Con muletas y similares no es tan fácil moverse por el barco. Ya no es tan fácil moverse". Tiene claro que ha llegado el momento de poner fin a una etapa que le ha dejado inmejorables experiencias y buenos recuerdos. El Rey del país nórdico asegura que lo que más va a echar de menos es "la camaradería, tanto a bordo de mi propio barco como con competidores y amigos que he conocido". Cabe destacar que entre los rivales que ha tenido en las regatas se encuentran Felipe VI y don Juan Carlos.

El príncipe Haakon, heredero al trono, ha reaccionado a la decisión de su padre. "Espero que navegue más. Ha sido una parte increíblemente importante de su vida y ha tenido una carrera deportiva impresionante", ha dicho en el citado medio noruego. También la princesa Mette-Marit ha explicado lo pletórico que ha visto a su suegro siempre que ha practicado vela. "Siempre está increíblemente feliz cuando navega. Es muy aficionado tanto a sus amigos navegantes como a todo el entorno que lo rodea, y también a estar al aire libre".

La última vez que vimos a Harald de Noruega a bordo de un barco fue este mismo verano. En julio participó en el Campeonato del Mundo de 8 metros, celebrado en Ginebra. Entonces capitaneó el velero Sira, con el que logró la décima posición. "Muy muy agradable y divertido", ha indicado. Werner Deuring, presidente de la Asociación Internacional de yates de 8 metros y su competidor en la citda cita internacional, ha lamentado "que el Rey se vaya, ha sido un faro, entusasta y solidario". Ha explicado que conoció la decisión del monarca cuando coincidieron en Suiza y le pidió que cambiara de opinión.

Sus grandes logros

El rey Harald ha desarrollado una larga carrera en el mar, al que seguirá vinculado eternamente. Desde sus primeros pasos en esta disciplina ha participado en numerosos campeonatos alrededor del mundo y en 1964 fue el abanderado de su país en la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano, celebrados entonces en Tokio. En 1987 se proclamó venccedor del mundo con su tripulación a bordo del velero Fram X y en 2005 lograron ser campeones de Europa con el Fram XV.