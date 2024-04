La decisión del rey Harald que abre una nueva etapa en Noruega, ¿afectará a los príncipes Haakon y Mette-Marit?

El rey Harald regresó este lunes a la vida pública después de dos meses de baja, un anuncio que venía acompañado de un paso atrás que supone importantes cambios en la monarquía noruega. Según el comunicado de la casa real, seguirá al frente de sus funciones constitucionales, celebrará reuniones y audiencias y atenderá las visitas oficiales de mandatarios o Reyes a Noruega, pero, debido a su edad -87 años- reducirá de forma permanente el número y alcance de sus actividades. La agenda del monarca se verá mermada para ¿dejar paso a los Príncipes Herederos?

Aunque el comunicado no especifica si este ajuste supondrá un incremento de la actividad de Haakon y Mette-Marit de Noruega, es inevitable que las miradas se dirijan a quienes encarnan el futuro de la Corona. El hijo mayor de los reyes Harald y Sonia ha ejercido la regencia desde que su padre contrajo una infección en Malasia que derivó en un problema cardiaco del que fue operado ya de vuelta en Oslo, igual que ha hecho en otras ocasiones en los que su salud le obligó a hacer un paréntesis en sus funciones. Sin embargo, ya no hablamos de una circunstancia provisional, sino de una situación permanente que podría permitir a Haakon y Mette-Marit de Noruega dar un paso adelante en lo que se podría considerar un esbozo de su reinado.

En una entrevista que el Príncipe Heredero concedió a la agencia de noticias NTB el verano pasado ya avanzó a grosso modo sus planes para cuando sea monarca: "Lo haré lo mejor que pueda. Me tomo esto muy en serio. Quiero manejar bien el papel cuando llegue ese día". Sentido del deber ante todo, pero también diversión, una palabra poco utilizada para describir los quehaceres de un jefe de Estado, pero con la que, quizás, pretende dar un impronta más cercana y moderna a su era. "Tampoco debemos ponernos demasiado serios al respecto. Debería ser divertido también. Así que es importante tener esta dualidad", dijo entonces.

Hay otra circunstancia que condiciona, en parte, la posibilidad de que los príncipes herederos ocupen plenamente el hueco que dejará Harald en la agenda real es la dolencia que en ocasiones limita la presencia pública de la princesa Mette-Marit. En octubre de 2018, se le diagnosticó fibrosis pulmonar, una enfermedad respiratoria con patrón restrictivo en el que el tejido de los pulmones se endurece y esto dificulta la respiración. Es, normalmente, crónica, aunque se puede tratar para mejorar el nivel de vida del paciente y estabilizar la dolencia. Aún así, el heredero es Haakon y no olvidemos que, aunque no cuenta con una agenda intensa, a sus 86 años, también se encuentra en activo, la reina Sonia.

Además de los príncipes herederos y, por supuesto, la reina consorte, la monarquía noruega cuenta con otro activo o potencial activo muy importante. La princesa Ingrid, que en estos momentos se encuentra en plena formación militar, podría estar cerca de iniciar una nueva etapa en la que se consolide como futura princesa heredera. Si bien es previsible que aún continúe con sus estudios, la retirada parcial de su abuelo, podría abrir también una oportunidad para la segunda en la línea sucesoria.

Si hay algo que bajo ningún concepto baraja Harald de Noruega es la abdicación. Tras la decisión de Margarita de Dinamarca al final del pasado año, el foco se dirigió a las monarquías vecinas y la respuesta del padre del príncipe Haakon, con 33 años de reinado a sus espaldas, siempre ha sido la misma: "No, la verdad es que no. Me atengo a lo que he dicho siempre, he hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida".