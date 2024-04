Novedades sobre el estado de salud de Harald de Noruega, que permanece ingresado en Malasia

La agenda de la Familia Real de Noruega continúa mientras el rey Harald (87) está ingresado en un hospital de Malasia, donde pasaba unos días de vacaciones privadas, debido a una infección. El príncipe Haakon ejerce como regente y ha asistido este miércoles junto a Mette-Marit a un acto de la Cruz Roja sobre gestión de salvamentos en la montaña invernal. La cita ha tenido lugar en la ciudad de Finse, situada entre Oslo y Bergen y donde permanecerán los días 28 y 29 de febrero.. Durante esta aparición, el heredero al trono ha compartido nuevos detalles sobre la evolución del monarca.

Haakon de Noruega ha explicado que esta misma mañana ha estado hablando por teléfono con su padre y le ha encontrado animado. "Se sintió un poco mejor y estaba de buen humor. Así que fue agradable tener una pequeña charla. Hemos mantenido el contacto estos días", ha indicado. Respecto al alta y al regreso de su padre a Europa procedente de Asia, prefiere optar por la cautela y no forzar los tiempos. "Aún no se ha decidido, vayamos poco a poco", ha señalado.

Durante su ingreso en el hospital Sultanah Malihai, situado en la isla de Langkawi, Haakon de Noruega está siendo tratado por su equipo de doctores, que se han desplazado al Sudeste Asiático. Desde el centro sanitario han informado de que el monarca se encuentra estable. En Malasia está también la reina Sonia, tal y como ha confirmado al medio noruego VG Ofstad Varpe, jefe de comunicaciones del Palacio. La última aparición pública del matrimonio data de mediados de febrero, cuando hicieron una visita de Estado a Tanzania.

Se trata de la segunda vez en lo que va de año que Harald de Noruega requiere asistencia médica. El 31 de enero la Casa Real envió un comunicado informando de que el monarca padecía una infección respiratoria que le tendría de baja durante dos días, periodo que finalmente se alargó. En mayo de 2023 también estuvo ingresado por este mismo problema y en los últimos años han sido varios los problemas de salud que ha encadenado. Esta situación ha hecho pensar que puede seguir los pasos de Margarita de Dinamarca y abdicar. Una posibilidad que está descartada: "Me atengo a lo que he dicho siempre. He hecho un juramento al Parlamento y dura toda la vida”.

El año comenzaba con la formación militar de la princesa Ingrid de Noruega. La segunda en la línea sucesoria ha seguido los pasos de otras herederas europeas (y de su propia familia) incorporándose en enero al campamento de Skjold, donde la conocen como 'recluta Alexandra'. Pasará doce meses sirviendo en el Batallón de Ingenieros y su estancia se divide en varias fases: por un lado la de reclutamiento, después obtener un un puesto de servicio, un período profesional con una educación más específica y finalmente una etapa de formación y práctica.

Este 2024 la Familia Real noruega tiene una importante celebración: la boda de la princesa Marga Luisa y Durek Verret, que se celebrará el 31 de agosto en el histórico Hotel Union en Geiranger, al oeste del país. El enlace de la pareja, cuyo romance ha estado marcado desde el inicio por la polémica, llega un lustro después de comenzar a salir y dos años después de anunciar su compromiso.

