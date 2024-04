Las confesiones del rey Federico de Dinamarca: de la relación con su padre a su matrimonio con la reina Mary

Con el objetivo de que los daneses conozcan más a su nuevo Rey, se ha publicado recientemente el libro Palabra de Rey (Kongeord) donde Federico X comparte sus pensamientos sobre la monarquía, sobre cómo es su matrimonio con su esposa, la reina Mary, como es con sus hijos, la complicada relación que tuvo con su padre y los momentos buenos y no tan buenos vividos junto a su madre la reina Margarita.

Escrito por Jens Andersen, esta biografía autorizada de 109 páginas que se mantuvo en secreto hasta el día de su publicación, está basada en una serie de conversaciones que mantuvieron el escritor con el ahora rey cuando aún era príncipe heredero en Amalienborg. En él también se aborda el tema de la fe y la religión, uno de los asuntos sobre los que el monarca no se había referido en su proclamación.

Así es su vida junto a la reina Mary

Sobre su esposa dice que cuando la conoció fue como si hubieran “intervenido poderes superiores”, ya que la primera vez que se vieron fue en el año 2000 en los Juegos Olímpicos de Sídney (Australia). Mary nació en Tasmania y a través de unos amigos entabló conversación en un bar y de manera fortuita con el heredero danés (al principio no sabía quién era) que estaba con otros miembros de la realeza. Para Federico fue su primer viaje al país natal de la que sería su esposa.

Para Federico la unión marital lo es todo: “Amo el matrimonio, a mi esposa, a mis hijos y toda la felicidad que surge cuando las personas logran mantenerse unidas y perseverar”, cuenta en el libro. Asegura que son buenos compañeros y que “Mary es mi socia y compañera y tenemos una superdinámica”. Unas palabras de lo más significativas después de que el pasado noviembre el entonces príncipe Federico fuera fotografiado dando un paseo por las calles de Madrid en compañía de Genoveva Casanova. Gracias a su unión han conseguido que la Reina sea un gran activo y un apoyo para su marido a la hora de cumplir con sus deberes. También valora que su madre la Reina se diera cuenta del potencial de Mary y la nombrara regente.

Un padre muy 'patriarcal'

Otra de las partes de este libro, que ya es un éxito de ventas (cada minuto se venden en Dinamarca 24 copias), nos permite conocer al Rey danés como hijo. Especialmente revelador es el apartado en el que habla de su padre, el príncipe Henrik, con el que no siempre tuvo una buena relación. Con la perspectiva que da el paso del tiempo (el marido de Margarita II murió en 2018) el Rey cuenta que su padre “era muy patriarcal y trató de transmitir ese patrón a sus dos hijos”. En este sentido, dice que “he aprendido mucho al tener una esposa que, de vez en cuando, me recuerda que, por supuesto, no siempre tengo la razón y mis palabras no se tienen que tomar al pie de la letra solo porque soy el hombre de la casa”.

Nacido en 1934 en Francia, Henri Marie Jean Andre de Laborde de Monpezat se casó con la futura reina Margarita en 1967, lo que le hizo tener que convertirse a la iglesia luterana danesa y adaptarse al estilo de vida del país nórdico, algo que no siempre fue fácil. Federico X cuenta que su padre podía haberlo apoyado más para prepararle para su futuro papel de monarca. Esta falta de respaldo es lo que provocó en él un sentimiento angustia y el pensamiento de que el mundo iba a acabarse cuando cumpliera la mayoría de edad, ya que significaba que se convertía en el heredero oficial al trono, un destino que rechazaba en aquel entonces. El príncipe Henrik siempre se sintió un segundón y nunca entendió por qué su esposa no le hizo regente y no le concedió el título de rey consorte.

Así será su reinado

Sobre el papel de Reyes, Federico considera que tanto él como su mujer abordarán muchas cosas “de manera diferente” a como hizo la antigua Reina: “Mary y yo somos hijos de nuestro tiempo”. “Desde hace varios años, Mary y yo somos conscientes de hacer un esfuerzo en favor de las personas vulnerables y marginadas de nuestra sociedad, entre otras cosas a través de la Fundación Mary y la distribución anual del Premio Social de la Pareja Príncipe Heredero. También en el futuro seremos parte visible y activa de una sociedad responsable y humana. Queremos tener ojos para todos, pero tener un ojo especial para aquellos que tienen necesidades añadidas”.

En Palabra de Rey, Federico también cuenta que cuando sus hijos los príncipes Christian (18), Isabella (16), Vincente y Josephine (ambos de 13) eran pequeños “siempre rezábamos con ellos la oración vespertina” y que los benjamines todavía le piden orar el Padre Nuestro todos juntos antes de apagar la luz. “La oración es una expresión pequeña, pero viva de nuestra fe”, asegura el Rey, que también reconoce que cuando era adolescente no le gustaba mucho rezar y su madre insistía en que fuera a la iglesia. “Son los valores cristianos fundamentales, como el perdón, la misericordia y la caridad, los que han hecho que nuestra sociedad sea tan libre y tolerante”.

Llamamiento a los daneses

Federico X también se dirige a los daneses y hace un llamamiento a la población para que asuman “una responsabilidad moral y humana hacia los demás”. “La gente necesita a la gente y me gustaría animarte a que te des la oportunidad de comprometerte de una forma y otra. Tal vez conectes con alguna asociación o institución o quizá prefieras hacer un voluntariado u ofrezcas tu ayuda a instituciones (...) Vivimos en una época en la que hay mucho de yo, yo y yo y mi ego aquí y mi ego allá. Lo ideal es que puedas realizarte en todas las direcciones posibles antes de cumplir los 40 años. En muchas sociedades occidentales la pregunta más importante es: “¿Qué puedes hacer por mí? Muy rara vez ocurre al revés. ¿Qué puedo hacer yo por ti?”.

