Todas las veces que Federico de Dinamarca se ha emocionado hasta las lágrimas

El de su proclamación como Rey ha sido un día muy importante para Federico X, y también muy intenso a nivel emocional. Tanto que no es de extrañar que el nuevo monarca de los daneses no pudiera contener las lágrimas al verse sobrepasado por sus sentimientos. Ocurrió cuando salió a saludar al balcón del palacio de Christiansborg, acompañado por su mujer, Mary, y por el resto de la familia. Entre los vítores y aplausos de la multitud congregada en la plaza, Federico no pudo resistir el llanto, pero no es la primera vez que el hijo de Margarita de Dinamarca tiene que secarse las lágrimas en público. Repasamos estos momentos tan emocionantes en vídeo. Dale al play y no te lo pierdas.

