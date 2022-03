La princesa Mary, nombrada nueva regente de Dinamarca

En unos meses, la reina Margarita de Dinamarca cumplirá 80 años. Aunque se encuentra en plena forma y no tiene intención de abdicar, tal y como ha declarado recientemente, ha tomado una decisión histórica, que supone un nuevo paso institucional para la princesa Mary, mujer del príncipe Heredero, Federico. Más concretamente, a partir de ahora, Mary de Dinamarca podrá ejercer las funciones institucionales de su suegra como jefa de Estado, un cometido que pone de manifiesto la buena relación y la confianza que tiene en la mujer de su primogénito.

Así lo ha anunciado este miércoles la página web de la Casa Real en la que informa que en una reunión extraordinaria celebrada en Conpehague, la Monarca ha decidido, respaldada por el Consejo de Estado, que Su Alteza Real pueda actuar como regente si fuera necesario. En la discreta ceremonia, en la que Mary firmó la declaración para cumplir con la Constitución, han estado presentes una representante del Consejo de Estado, los Príncipes Herederos y la Soberana. Como anécdota de la jornada, ambas han elegido el color rojo para esta imporante cita.

A partir de ahora, Mary de Dinamarca, que se convirtió en Princesa hace quince años, podrá cumplir con las obligaciones que tenga la Reina como jefa de Estado, cuando esta no pueda hacerlo, por ejemplo, cuando viaje al extranjero. Actualmente, el príncipe Federico es quien asume normalmente el papel de su madre, aunque también fueron nombrados regentes en el pasado el príncipe Joaquín y la princesa Benedicta, hermana de la Reina.

El inicio de la relación entre la Reina y Mary no tuvo un buen comienzo. La australiana no era del agrado de la Reina, lo que provocó que el príncipe Federico se plantara ante su madre si no daba su plácet a la boda. Sin embargo, el paso del tiempo ha convertido a Mary en una perfecta princesa que ha acercado posturas con su suegra.

Para la Monarca danesa “la misión de Reina es para toda la vida” y no siente la presión para abdicar, sin embargo, tal y como ella misma declaró al periódico sueco Expressen considera que los Príncipes Herederos están más que preparados para sentarse en el trono.