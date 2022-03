La sorprendente confesión de Margarita de Dinamarca: 'No soy una buena abuela'

Margarita de Dinamarca es una reina que no deja de sorprendernos. Su vena artística y su amor por el teatro, la escenografía y el bricolaje son de sobra conocidos. Pero, ahora, la Monarca ha desvelado un detalle muy impactante de su faceta más familiar en una entrevista con el periódico sueco Expressen, con motivo de su próximo cumpleaños. La Reina cumplirá 80 años el 16 de abril de 2020 y, de momento, piensa seguir en el trono.

Aunque por su aspecto podría parecer una adorable abuela, la Soberana de Dinamarca ha hecho autocrítica y ha dicho en el rotativo que “definitivamente no soy la mejor abuela del mundo”. Margarita tiene dos hijos, los príncipes Federico y Joaquín, que le han dado ocho nietos. En ocasiones anteriores ha reveleado que le hubiera gustado haber estado más presente en la niñez de sus hijos, pero lejos de repararlo con sus nietos ha confesado que no es demasiado cariñosa con los pequeños de palacio. “Creo que son maravillosas esas abuelas que abrazan mucho a los niños. Yo no soy muy buena en eso. No soy una abuela de estar sentada tejiendo”, ha dicho al periodista Magnus Ringman con su particular sentido del humor, mientras soltaba una carcajada.

VER GALERÍA

Además de su autocrítica como abuela y pese a su edad, la Soberna parece sentirse en plena forma y asegura, desde la biblioteca del castillo de Amalienborg, que no va a abdicar, al menos por ahora, aunque ha querido dejar claro que su hijo, el príncipe Herdero Federico, y la princesa Mary están más que preparados para sentarse en el trono. “La misión de Reina es para toda la vida”, zanja.

Eso no quita para que reconozca que los años se van notando: “Ahora voy más despacio y las escaleras parecen más altas. En el espejo se puede ver que los años han pasado, pero realmente no me siento muy diferente a cómo estaba hace diez años”. Los últimos tiempos han sido difíciles para Margarita pues en la primavera de 2018 fallecía su marido, el príncipe Henrik .

VER GALERÍA

En su charla con el medio sueco, la Reina también ha hablado de feminismo, ella es una de las pocas Soberanas de Europa. “Hoy no es raro que las mujeres lleguen a puestos de poder. Hay primeras ministras y otras mujeres muy respetadas. No hay una gran diferencia entre hombres y mujeres, más allá de que los hombres son suelen usar falda”, dijo sonriendo.