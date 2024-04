Federico de Dinamarca vuelve al trabajo tras sus polémicas vacaciones en Suiza

Federico de Dinamarca ha reaparecido en un acto oficial después de sus polémicas vacaciones de invierno en Suiza, donde estuvo acompañado por su esposa, la reina Mary, y por sus cuatro hijos, los príncipes Christian, Isabella y los mellizos Vincent y Josephine. Estos días de descanso, los primeros desde el cambio de trono, generaron muchos comentarios en el país nórdico, pues se consideraron que llegaron demasiado pronto, tan solo un mes después de la proclamación del nuevo monarca. Aunque la jefatura de Estado quedó durante ese periodo en manos de la reina Margarita, que ya no es soberana, pero sí regente, se consideró este relax “un tanto inusual”.

El Rey danés ha recibido en Amalienborg a David Lappartient, presidente de la Unión Internacional de Ciclismo (UIC) quien ha estado en Copenhague para recibir la candidatura oficial de Dinamarca para el campeonato mundial de ciclismo en carretera del año 2029. La formalización oficial de la candidatura tuvo lugar en Christiansborg tras una reunión en la que estuvieron mandatarios, así como los ministros de Cultura, Comercio y alcaldes de varios municipios daneses.

A pesar de que la abdicación de la reina Margarita pilló a todo el mundo desprevenido y se tuvo que organizar la proclamación y la nueva agenda del monarca en tiempo récord, el experto en realeza Lars Hovbakke Sorensen explicó al diario danés Se og Hor que “no hay precedentes de un Rey que se embarque en unas vacaciones de esquí cuando aún no ha cumplido un mes en el trono”. El pasado 14 de febrero, Día de San Valentín, el reinado de Federico X alcanzó sus primeros 30 días. Bien es cierto que como en esta monarquía nórdica no hay antecedentes de abdicaciones (Margarita II fue la primera en renunciar al trono en 900 años) y el resto de traspasos de la Corona se produjeron tras la muerte de los monarcas, el luto no propiciaba que los nuevos Reyes tuvieran ganas o ánimo para el relax.

La Familia Real se alojó en su asueto en el lujoso chalé que poseen en Verbier, que también ha estado en el centro de la controversia en el pasado, pues se desconocía que los entonces herederos hubieran adquirido esta vivienda que pagaron con sus propios ahorros por más de diez millones de coronas danesas, casi un millón y medio de euros. En esta casa era donde la ahora reina Mary iba a vivir durante las semanas que sus hijos iban a estar en la Escuela Internacional Lemania-Verbier. La pandemia hizo que la incursión escolar en Suiza fracasara y regresaran a su país natal.

El chalé de Verbier, Federico y Mary de Dinamarca lo alquilaban cuando ellos no lo ocupaban, un asunto que llegó al parlamento danés que discutió sobre la legalidad de esta práctica, ya que es esta Cámara la que debe autorizar cualquier gasto de la asignación anual de la Casa Real fuera de las fronteras danesas. El asunto se zanjó retirando del mercado de alquiler la residencia que siguen manteniendo para su uso privado.

