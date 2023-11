Christian de Dinamarca jura la Constitución y sienta un precedente histórico en su país

Tras la princesa Leonor, quien juró la Constitución ante las Cortes Generales el 31 de octubre, día de su 18º cumpleaños, otro príncipe de su generación ha dado el mismo paso institucional, que le confirma como futuro heredero en una ceremonia histórica. Se trata de Christian de Dinamarca, quien después de haber llegado a la mayoría de edad, ha participado en una reunión del Consejo de Estado en la que ha hecho una declaración solemne con la que ha deseado cumplir la Constitución para que en un futuro pueda ser Rey. Además esta ceremonia ha sentado un precedente histórico pues es la primera vez que tres generaciones de la línea sucesoria están presentes en este acto al mismo tiempo.

En una mañana lluviosa y fría en Copenhague, el príncipe Christian y su padre han llegado juntos en coche, mientras que la reina Margarita era la última en entrar. La sorpresa de la jornada la ha protagonizado la princesa Mary que, contra todo pronóstico, ha llegado una hora después, pero que no ha querido perderse el gran día del mayor de sus cuatro hijos. Cuando Federico de Dinamarca firmó esta declaración, su padre el príncipe Henrik no acudió al acto pues es un acto al que no suelen acudir los consortes. Sin embargo, la princesa Mary sí ha querido estar presente en esta jornada histórica.

El príncipe Christian, en presencia de su abuela la reina Margarita, su padre el príncipe Federico y el Gobierno, ha expresado su voluntad de hacer respetar la Carta Magna en el Castillo de Christiansborg. Es la primera vez en más de un siglo en la que habrá un sucesor al trono y heredero mayor de edad que podrá ocupar el lugar del regente. La última vez que esto ocurrió fue en 1902, cuando Christian X era príncipe heredero e hizo una declaración solemne en el Consejo de Estado para poder representar al Rey. En aquella ocasión fue porque el entonces monarca Christian IX y el sucesor al trono, el futuro Frederick VIII, tuvieron que viajar a Londres para participar en la coronación de los reyes británicos Eduardo VII y Alejandra de Dinamarca, hija del citado rey Christian y la reina Luisa.

Es la primera vez en la historia de Dinamarca, desde que se se promulgó la actual Constitución el 5 de junio de 1953, cuya primera versión data de 1849, que tres generaciones de la línea dinástica están presentes en esta reunión del Consejo de Estado al mismo tiempo. A pesar del gran paso que ha dado el hijo mayor de Federico y Mary de Dinamarca no obtendrá un asiento en el Consejo de Estado hasta que su padre no suba al trono. La Carta Magna danesa establece que la monarquía es constitucional y que las funciones del Rey o Reina son representar al país en el exterior y ser un punto de unión. Además, entre otras funciones, la Reina concede audiencias públicas y concede las órdenes o medallas al mérito.

Una fecha que coincidie con un emotivo aniversario

Casualidades del destino, este 14 de noviembre de hace 23 años tuvo lugar el funeral de la reina Ingrid, bisabuela de Christian y madre de la reina Margarita, de la reina Ana María de Grecia y de la princesa Benedicta, quien falleció unos días antes a los 90 años. Nació princesa de Suecia ya que era la hija del rey Gustavo VI Adolfo y de su primera esposa, la princesa Margarita de Connaught. Así mismo era tía del actual rey sueco Carlos Gustavo y se convirtió en todo un icono para el país.

Actualmente en Dinamarca son regentes y pueden asumir funciones de jefe de Estado y representar a la reina, además del príncipe heredero, la princesa Mary, el príncipe Joaquín y la princesa Benedicta. La nuera de la Reina fue nombrada regente en octubre de 2019 por expreso deseo de la monarca quien contó con el respaldo del Consejo de Estado, aunque normalmente es el príncipe heredero el que suple a su madre en las funciones estatales cuando ella no puede por enfermedad, como ocurrió el pasado febrero cuando fue operada de la espalda, o se encuentre de viaje en el extranjero.

El Consejo de Estado es el órgano del Gobierno estatal en el que se tratan todas las leyes y medidas gubernamentales estatales. La Reina dirige y preside estas reuniones que están formadas por todos los ministros. Desde que fue mayor de edad, el príncipe Federico también ha tenido un puesto en este Consejo. El jefe de departamento de la primera ministra es secretario del Consejo y es el único funcionario presente durante las reuniones.

Tras este Consejo de Estado, la Casa Real danesa ha compartido varias imágenes de este día en las que aparece el homenajeado con sus padres y con la Reina y con los miembros del Gobierno. También la firma de la declaración solemne que a su edad hicieron el príncipe Federico y la monarca. Es la primera vez que una consorte real aparece en los retratos oficiales de este día.

Esta ceremonia se ha producido solo una semana después de la histórica visita de Estado de los reyes Felipe y Letizia a Dinamarca, la primera de estas características desde que son Reyes. En la parte final de esta gira se publicó que el heredero al trono danés había coincidido con Genoveva Casanova durante un reciente viaje privado a Madrid. Una información que la propia Genoveva respondió tajante: “Niego rotundamente las afirmaciones que sugieren una relación de tipo romántica entre el príncipe Federico y yo. Cualquier afirmación de este tipo no solo falta completamente a la verdad sino que tergiversa los hechos de manera malintencionada”.

Christian de Dinamarca cumplió los 18 años el 15 de octubre, fecha que se enmarcó con la difusión de nuevos retratos oficiales, el tradicional saludo al balcón del homenajeado, una gran cena de gala con presencia de otros royals de su generación y la entrega por parte de su abuela de la Orden del Elefante, la más alta condecoración del país que se concede a la realeza y a jefes de Estado extranjeros en Dinamarca.