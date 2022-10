De Juana de Kent a Kate Middleton: una a una, todas las princesas de Gales de la Historia

Kate Middleton es la flamante princesa de Gales desde que el pasado 10 de septiembre su suegro, el rey Carlos, confirmara su nuevo título, que había quedado asociado a la memoria de la princesa Diana desde su fallecimiento en 1997. Antes que ella, otras mujeres ostentaron este tratamiento que desde hace siglos se concede a la consorte del heredero al trono.

Antes de que las esposas del heredero al trono tuvieran este título, había princesas nativas de Gales, pero su rango no tenía las connotaciones que le ha dado la Corona británica desde el siglo XIV. Solo hay una esposa de un príncipe galés que usó el título de princesa de Gales como se conoce hoy. Se trató de Eleanor de Montfort, esposa de Llywelyn ap Gruffudd, uno de los últimos príncipes independientes de Gales antes de su conquista por Eduardo I de Inglaterra.

Cabe señalar que la recordada reina Isabel II nunca fue princesa de Gales porque fue conocida como presunta heredera hasta que se convirtió en Reina. La abdicación de su tío, Eduardo VIII, después duque de Windsor, la colocó como primera en la sucesión por detrás de su padre, Jorge VI, pero ni aún así se convirtió en princesa de Gales, ya que este título, hasta el cambio en las reglas de sucesión de 2013 se reservaba solo a los hombres y cabía la posibilidad de que sus padres tuvieran un hijo varón. De esta manera, hace nueve años se puso fin a la tradición que impedía a una mujer ser Reina si tenía hermanos varones, aunque fueran menores que ella.

La lista de las princesas de Gales que figuran como consortes de los herederos al trono abarca nombres como Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos, Alejandra de Dinamarca, la recordada Diana o Kate Middleton, entre otros.

Juana de Kent, la bella doncella

Fue la madre del rey Ricardo II de Inglaterra, hijo de su tercer marido, Eduardo, el Príncipe Negro. Era considerada una de las mujeres más hermosas del país y fue la primera en usar el título de Princesa de Gales. Lo hizo entre 1361 y hasta la muerte de su esposo, en 1376. A partir de entonces se convirtió en la princesa viuda de Gales.

Ana Neville, reina consorte por carambola

Se casó con Eduardo de Westminster, hijo de Enrique VI, príncipe de Gales y heredero al trono, lo que la convirtió en Princesa de Gales entre 1470 y 1471. A la muerte de su esposo se casó con Ricardo, duque de Gloucester, hermano menor de Eduardo IV, y más tarde rey Ricardo III. Así, Ana fue Reina, pero no a través de un matrimonio con el príncipe de Gales.

Catalina de Aragón, de la corte española a Inglaterra

La hija de los Reyes Católicos también fue princesa de Gales tan solo durante un año: desde 1501 hasta la muerte de su primer marido, Arturo, príncipe de Gales, en 1502,. Tras enviudar, se casó con el recién ascendido Enrique VIII hasta que se enamoró de Ana Bolena, anuló su matrimonio con Catalina y provocó el cisma de Inglaterra con la Iglesia Católica. Tras ser desterrada de la Corte se refugió en el castillo de Kimbolton. El pueblo inglés la tenía en alta estima y su muerte produjo un tremendo luto.

Carolina de Brandenburgo-Ansbach obtuvo el título a la vez que su esposo

Se casó con el príncipe George Augustus de Hannover, quien era el heredero aparente del electorado de Hannover, también conocido como electorado de Brunswick-Lüneburg y tercero en la línea de sucesión al trono inglés. Nueve años más tarde, tras la muerte de la reina Ana, su suegro se convirtió en el rey Jorge I y su marido fue investido príncipe de Gales, con lo que ella también se convirtió en princesa de Gales, la primera mujer en obtener el título al mismo tiempo que su esposo (en lugar de hacerlo a través del matrimonio) y la primera princesa de Gales en más de dos siglos. Tras el ascenso de su marido al trono como Jorge II se convirtió en reina consorte.

Augusta de Sajonia-Gotha-Altenburgo nunca fue Reina

Princesa de Gales desde 1736 hasta la muerte de su marido, Federico, príncipe de Gales, en 1751. Nunca fue reina consorte ya que Federico falleció antes que su padre lo que la hizo ser presunta regente de Gran Bretaña hasta que su hijo mayor, Jorge III, accedió al trono.

Carolina de Brunswick-Wolfenbüttel, investigada por su vida privada

Se convirtió en Princesa de Gales en 1795 tras su boda con Jorge Augusto Federico, hijo mayor de Jorge III y la reina Carlota. Se separaron después del nacimiento de su única hija, la princesa Charlotte, pero nunca se divorciaron. Corría el rumor que había tenido amantes y que tenía un hijo ilegítimo e incluso se llevó una investigación sobre su vida privada. Se esperaba que su hija Charlotte ascendiera al trono, pero falleció al dar a luz a los 21 años.

Alejandra de Dinamarca, esposa, hija y hermana de Reyes

Con tan solo 16 años fue elegida como futura esposa de Alberto Eduardo, príncipe de Gales, e hijo y heredero de la reina Victoria, lo que la convirtió en princesa de Gales desde 1863 hasta 1901, la mujer que más tiempo lo ha ostentado Tras sus nupcias su padre, Christian IX se convirtió en Rey de Dinamarca y su hermano fue nombrado rey de Grecia como Jorge I.

María de Teck, abuela de Isabel II

La nuera de Alejandra de Dinamarca y abuela de Isabel II tuvo el título desde 1901 hasta la ascensión de su marido, Jorge V, como rey en 1910. No estaba previsto que María de Teck tuviera este matrimonio ya que ella en un principio estaba prometida al príncipe Alberto Víctor, hijo mayor del príncipe de Gales y segundo en la línea sucesoria. Solo mes y medio después de anunciar su boda murió de forma inesperada, con lo que se casó con su hermano, siendo primero princesa de Gales y, después, reina consorte.

Diana, la eterna princesa de Gales

Si hay una persona a la que se ha asociado el título de princesa de Gales, es Diana Spencer, al que accedió en 1981 tras casarse con el ahora rey Carlos III. Fue la primera princesa de Gales en muchas décadas (desde la reina María de Teck) ya que Isabel II nunca fue investida como tal. Tras su divorcio, la princesa Diana mantuvo su estatus a pesar de su divorcio con Carlos de Inglaterra en 1996, aunque, al salir de la Familia Real, perdió el tratamiento de Alteza Real.

La excepción de Camilla

La actual reina consorte Camilla se casó con Carlos, entonces príncipe de Gales, en 2005. Igual que sus sucesoras, a ella también le hubiera correspondido llevar el título de princesa de Gales, pero estaba tan asociado a la memoria de Diana que antes de que su marido subiera al trono siempre fue conocida como duquesa de Cornualles. Este ducado está unido al hijo mayor del monarca, con lo que tras la adhesión de Carlos, el actual duque de Cornualles es el príncipe Guillermo.

Kate Middleton, la Princesa que hace brillar de nuevo el título

Kate es la nueva princesa de Gales desde hace menos de un mes. Se convirtió tras la subida al trono de su suegro, el rey Carlos, al fallecer la reina Isabel II. Fue el propio monarca el que en su discurso como jefe de Estado confirmó que la esposa del príncipe Guillermo sería la nueva princesa de Gales. "Me sucede como duque de Cornualles y asume las responsabilidades del ducado de Cornualles que he asumido durante más de cinco décadas. Hoy me enorgullece nombrarlo Príncipe de Gales, Tywysog Cymru, nación cuyo título he tenido el gran privilegio de llevar durante gran parte de mi vida y de mi deber. Con Catherine a su lado, nuestro nuevo Príncipe y Princesa de Gales, lo sé, continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones nacionales, ayudando a trasladar lo marginal al centro de atención, donde se puede brindar ayuda vital", dijo. Kate se ha convertido en la joya de la Corona y con ella se ha vuelto a poner en activo este título tras el 'salto' de Camilla.