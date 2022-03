Los datos más sorprendentes de Margarita de Dinamarca, una Reina distinta a todas que cumple 50 años en el trono

Margarita de Dinamarca cumple este viernes 50 años en el trono. Medio siglo como una jefa de Estado que ha alternado su papel constitucional con su pasión por las artes que la han convertido en uno de los miembros más bohemios de la realeza europea. Por el momento, a sus 81 años, no quiere ni oír hablar de abdicación. Madre de dos hijos y abuela de ocho nietos, perdió al amor de su vida, el polémico príncipe Henrik, en 2018. Además de hija de Reyes, es hermana de una Reina, Ana María de Grecia, casada con el rey Constantino, hermano a su vez de doña Sofía. Una vida de leyenda para una Reina diferente, divertida, con un estilo único y que se autodefine como una abuela poco convencional. Aquí te mostramos diez curiosidades que quizá no conocías de Margarita de Dinamarca.

Se convirtió en Reina gracias a un cambio en la ley

La Ley de Sucesión del 27 de marzo de 1953 introdujo la sucesión femenina. Los Reyes Federico e Ingrid solo tuvieron tres hijas: Margarita, Benedicta y Ana María, así que urgía la modificación para que la primogénita pudiera reinar. Esta norma significaba que una descendiente femenina del Rey podía heredar el trono, aunque los sucesores masculinos conservaban el derecho al trono. Cuando accedió al trono, el 14 de enero de 1972, Margarita se convirtió en la primera Reina en asumir la Corona de conformidad con la nueva ley de sucesión. La Ley de Sucesión volvió a modificarse en 2009 cuando se introdujo la plena igualdad en la sucesión, es decir, el hijo mayor del monarca, independientemente de su género hereda la Corona. El 16 de abril de 1958 con su mayoría de Edad ingresó en el Consejo de Estado como heredera.

Se casó con un conde francés

El 10 de junio de 1967 la entonces princesa Margarita se casó con Henrik de Laborde, conde de Monpezat. Tras su boda se convirtió en Príncipe aunque toda la vida renegó por no haber obtenido el título de Rey consorte y tener un papel secundario en la Corte donde su hijo mayor ocupaba una posición más alta. Con él compartió su gusto por la cultura. Era autor de libros de poemas, memorias, fotografías, recetas y tradujo al danés Todos los hombres son mortales de Simone de Beaovoir. También trabajó en otros libros donde su esposa ejerció como ilustradora. Se jubiló dos años antes de morir, a los 81 años, y después la Casa Real anunció que padecía demencia, un diagnóstico que podría explicar algunas de sus salidas de tono de los últimos años.

Hija de Reyes y hermana de Reina

Margarita de Dinamarca es hermana mayor de la reina Ana María, de 75 años, casada con Constantino de Grecia, tío de Felipe VI. Mantienen una relación excelente y la reina de los helenos aún participa en algunos actos de la Corona danesa. Ana María conoció al hermano de la reina Sofía cuando tan solo tenía 13 años y esperaron hasta que la joven princesa tuviera 18 años para casarse en Atenas. El matrimonio tuvo cinco hijos: los príncipes Alexia, Pablo, Nicolás, Theodora y Philippos, que son a su vez sobrinos de doña Sofía.

Apasioanda de la pintura, las ilustraciones, la escenografía y los bordados

Es bastante probable que de haber nacido en otra familia, Margarita de Dinamarca se hubiera dedicado al mundo artístico en cualquiera de sus facetas. Desde 1970 participa activamente en diferentes formas artísticas de expresión que van desde la pintura, la acuarela, la ilustración de libros, el diseño, la escenografía teatral, diseño de vestuario para ballet y los boraddos. Una gran parte de esos trabajos se han mostrado en exposiciones en Dinamarca y el extranejro. Ha hecho ilustraciones para la trilogía de El Señor de los Anillos de Tolkein.

‘No soy la mejor abuela del mundo’

En octubre de 2019, en una entrevista al periódico sueco Expressen, la Reina sorprendió al confesar que “definitivamente no soy la mejor abuela del mundo”. La reina Margarita tiene dos hijos, los príncipes Federico y Joaquín que le han dado ocho nietos. En otras ocasiones también ha revelado que le hubiera gustado haber estado más presente en la niñez de sus hijos, pero lejos de repararlo con los nietos contó que no es demasiado cariñosa con los pequeños de Palacio. “Creo que son maravillosas esas abuelas que abrazan mucho a los niños. Yo no soy muy buena en eso. No soy una abuela de estar sentada tejiendo”, dijo al periodista Magnus Ringman con su particular sentido del humor.

Ni hablar de abdicación

Hasta el momento y pese a su dilatado reinado y a ser octogenaria, Margarita de Dinamarca no tiene ninguna intención de abdicar. Se siente en plena forma, continua con una agenda frenética que comprende viajes al extranjero y aunque cree que su hijo, el príncipe Federico, está más que preparado para asumir el papel al que está llamado algún día, asegura que “la misión de Reina es para toda la vida”. Eso no quita para que haya reconocido que los años se van notando. “Ahora voy más despacio y las escaleras parecen más altas En el espejo se puede ver que los años han pasado, pero realmente no me siento muy diferente a como estaba hace diez años”.

Una Reina imponente de gala

Margarita de Dinamarca tiene una presencia imponente y única. Su cabello gris y su moño son sus señas de identidad pero también sus fabulosas estolas de piel, sus trajes de gala adamascados, con encajes o tornasoles y sus impresionantes joyas. La Reina es una experta en ceremonial y se la nota que disfruta con las recepciones más solemnes. En el libro Con la reina en el Teatro Real de Nila Parly, la monarca explica cómo hay que llevar un vestido de gala. “Tienes que moverte con él de una manera especial. Si usas un vestido voluminoso no se puede caminar así que también se trata de mover la cadera”, contó.

¿Por qué la llaman Daisy?

La realeza europea y en su círculo familiar, incluidos don Felipe y doña Letizia ,la llaman tía Daisy por sus lazos de sangre con gran parte de las monarquías. Margarita debe sus nombres a su abuela materna, Margarita de Connaught, princesa heredera de Suecia; Alejandra por su abuela paterna, la reina Alejandra, e Ingrid por su madre. Su abuelo paterno era también rey de Islandia por lo que le dio el nombre local de Thorhildur. Cuando Margarita de Connaught, nacida en Gran Bretaña, llegó a Suecia se hizo muy popular en Escandinavia. Su nombre sonaba en sueco muy similar a la flor con pétalos blancos que todos conocemos, denominada Leucanthemum. Como el nombre de esta planta resultaba bastante complicado de pronunciar, los británicos comenzaron a llamar a esta flor margarita. Cuando los suecos se enteraron de esto, pensaron que era un nombre gracioso y comenzaron a llamar a su princesa Daisy, en lugar de Margarita. La querida princesa heredera, que también era abuela de Carlos Gustavo de Suecia, murió en 1920 con 38 años y causó una honda pena en su pueblo. Por eso, cuando años más tarde llegó otra princesa Margarita al mundo, muchos recordaron a Daisy y comenzaron a llamar desde niña a la hoy Reina danesa con este apelativo. Su uso se popularizó tanto que lo sigue usando.

Orgullosa de su nuera, la princesa Mary

Aunque Margarita de Dinamarca se opuso en un primer momento a la boda de su primogénito con la abogada australiana Mary Donaldson, lo cierto es que con los años su relación se ha vuelto inmejorable. La futura Reina goza de gran popularidad y está haciendo un trabajo excelente de apoyo a la Familia Real, que es el orgullo de la soberana. “Ser príncipe heredero no es nada fácil cuando se es joven. Perto tu mismo encontraste tu camino. Cuando encontraste a Mary comenzaste una nueva etapa. Erais dos, tres, cuatro y ahora ¡sois seis! Una numerosa familia”, dijo en la primavera de 2018 con motivo del 50 º cumpleaños de su hijo mayor. Años antes elogió a su nuera por su adaptación danesa. “No ha tenido que ser muy fácil venir a un nuevo país y ocupar su puesto”, comentó la Reina en una rueda de prensa durante la presentación de una de sus biografías. “Está haciendo un gran trabajo. Soy una suegra orgullosa”.

Ya tiene lista su sorprendente tumba

Aunque goza de buena salud, Margarita de Dinamarca lleva años preparando su sepultura. La construcción del sarcófago se inició en 2003 y siete años después se presentó el proyecto de cenotafio. Los restos mortales de la soberana descansarán en la capilla de santa Brígida en el ala norte de la catedral de Roskilde, donde reposan el resto de monarcas daneses. En total mide más de tres metros de largo y pesa siete toneladas y se ha construido en vidrio en referencia a la transparencia que ha querido llevar durante su vida. La base en la que se apoya el sarcófago está realizada con arenisca francesa, el país natal de su marido, y los tres pilares que lo sostienen son de granito danés, basalto de las Islas Feroe, y mármol de Groenlanida, representando así a las tres regiones que forman el Reino. Las cabezas de elefante, hechas en plata, representan la insignia de la Orden del Elefante. El peculiar panteón ha costado tres millones de euros.

