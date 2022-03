Las confesiones de la reina Margarita de Dinamarca al cumplirse medio siglo de su reinado

Margarita de Dinamarca está a punto de celebrar medio siglo en el trono. El 14 de enero celebrará sus 50 años en el trono y aunque los festejos se han suspendido por el aumento de contagios y el avance de la variante ómicron, la Reina ha querido confesarse sobre estas cinco décadas al frente de la Jefatura del Estado y cómo afrontó desde muy joven el extraordinario destino que la vida le tenía preparado. La soberana danesa ha hablado en la televisión en una serie documental compuesta por varios episodios que incluyen sus recuerdos sobre cómo se enamoró de su marido, el príncipe Henrik, que falleció el 13 de febrero de 2018, las precauciones que tomaban para poder comunicarse sin que nadie se enterara y si es feliz siendo la Reina de su país.

VER GALERÍA

En el programa de televisión Una vida como reina, Margarita de Dinamarca asegura que tiene un contacto bueno y cercano con los daneses y nunca se ha sentido presionada por tener un destino prefijado desde su nacimiento, según recoge Billed Bladet. Más bien al contrario, el hecho de ser Reina siempre lo ha visto como algo positivo. "Siempre he sido muy feliz con el hecho de que mi vida fuera ya marcada y ha sido reconfortante de alguna manera saber qué era lo que tenía que hacer", asegura.

VER GALERÍA

- Escenógrafa y artista, Margarita de Dinamarca nos descubre los entresijos de sus otros 'trabajos'

- La vida pintoresca de Henrik de Dinamarca

De su fiel compañero, el príncipe Henrik, con el que estuvo casada durante casi 51 años, ha desvelado que decidieron comprometerse en secreto en Rosenfeldt Estate, en Vordingborg, a unos 90 kilómetros al sur de Copenhague, una casa solariega construida en el siglo XIX. Sin embargo, era necesario que los padres de la Reina aprobaran dicha unión. Con gran franqueza la monarca asegura que si los reyes Federico e Ingrid hubieran rechazado al candidato "entonces habría tenido que decir que simplemente no funcionó porque no tenía la intención de renunciar al trono. Mi primer deber siempre ha sido Dinamarca y él lo sabía", ha reconocido en declaraciones recogidas por Se og Hor. La Reina siempre tuvo el presentimiento de que los Reyes estarían muy satisfechos con la persona que había elegido.

VER GALERÍA

La madre del príncipe Federico también ha revelado que antes de que el noviazgo se conociera ellos mantenían una relación muy discreta. En aquel entonces Henrik vivía en Londres y Margarita en su país así que no podían verse tanto como les gustaría. Como en Palacio todas las llamadas de teléfono pasaban primero por una centralita, decidieron mantener el contacto por carta para evitar ser escuchados por empleados de la Casa Real. Si los primeros años de novios y de matrimonio fueron felices, la Reina recuerda que los últimos momentos de la vida de su marido no fueron tan fáciles ni felices. "No se sentía bien y tampoco estaba a gusto consigo mismo", reconoce la Reina que ha accedido a salir en televisión para enmarcar sus 50 años en el trono.

Haz click para ver el documental de Margarita de Dinamarca, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!