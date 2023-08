La Familia Real danesa bautiza a Gustav Albrecht, el sobrino nieto de la Reina que nació por gestación subrogada

Miembros de la Familia Real danesa se han reunido este fin de semana en el Castillo de Berleburg para celebrar el bautizo del príncipe Gustav Albrecht Sayn-Wittgenstein, que recibió el sacramento en la capilla de esta fortaleza situada en la región alemana del mismo nombre. Una ceremonia íntima que tuvo lugar el sábado y cuyas imágenes han sido difundidas por la institución monárquica, con los posados oficiales del bebé nacido por gestación subrogada junto a sus padres y el resto de asistentes.

El sobrino de Margarita de Dinamarca, padre por gestación subrogada a los 54 años

VER GALERÍA

El hijo de los príncipes Gustav y Carina tiene seis padrinos entre los que se encuentran Christian de Dinamarca y Teodora de Grecia, presentes en el acto. El futuro heredero al trono nórdico iba acompañado por sus padres Federico y Mary, quienes se desplazaron también hasta este enclave en el estado de Renania del Norte-Westfalia para vivir el acontecimiento.

El príncipe Gustav da un final feliz a su historia de amor prohibido

La princesa Benedicta, abuela del niño, se mostraba encantada en otra de las instantáneas donde la vemos hacer mimos y carantoñas al que es su quinto nieto, mientras este la mira tumbado desde su cuna. De igual manera, asistieron a la cita la princesa Madeleine von Sayn-Wittgenstein-Berleburg y la hermana de Carina, ambas tías de Gustav.

VER GALERÍA

La vestimenta del pequeño, con gran significado

Para la liturgia, el bebé llevaba exactamente el mismo diseño de traje y faldón que lució su padre hace más de medio siglo cuando fue bautizado en 1969, tal y como recoge la prensa local. Una prenda nueva que es idéntica a la original, ya que esta última se veía muy desgastada para usarse en esta ocasión tan especial. No faltaba por tanto el encaje de lino y una capa de seda italiana con gasa francesa.

Detalles sobre la vestimenta que se aprecian de las instantáneas donde vemos al adorable y rubio bebé, que también tiene como padrinos al príncipe heredero de Ottingen-Spielberg, Franz Albrecht; al príncipe de Waldeck y Pyrmont, Karl Anton; a la actriz danesa Ellen Hillingsø y a Arabella Jagirou.

¡Boda en la Corte danesa! El sobrino de la reina Margarita se casa tras casi 20 años de noviazgo

VER GALERÍA

La historia de amor prohibido de los príncipes Gustav y Carina

Fue el pasado 26 de mayo cuando el sobrino de la reina Margarita se convirtió en padre junto a la escritora estadounidense Carina Axelsson, ambos de 54 años, de un niño que nació en Estados Unidos mediante gestación subrogada (ya que en Alemania, donde residen, está prohibida dicha práctica).

La llegada de Gustav supuso además el mejor regalo de aniversario para el matrimonio, que el 5 de junio cumplió su primer año como marido y mujer. El pequeño es la culminación de una historia de amor fascinante marcada por los obstáculos que el jefe de la casa Sayn-Wittgenstein-Berleburg y su esposa tuvieron que superar.

Benedicta de Dinamarca, siempre al rescate de su hermana la reina Margarita

VER GALERÍA

Se hicieron novios hace dos décadas, pero no podían casarse porque el testamento de su abuelo establecía la siguiente norma: para no perder su puesto y el castillo de la dinastía, su pareja tenía que ser noble, de raza aria y protestante. Carina no cumplía con los requisitos ya que es protestante, norteamericana y sin lazos aristocráticos. Sin embargo, el heredero pugnó en los tribunales para revocar la polémica cláusula y finalmente la Justicia falló a su favor, si bien es cierto es que el proceso legal fue complicado.

¿Quién es quién en la familia de Margarita de Dinamarca?