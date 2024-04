Los importantes cambios que traerá a la institución la renuncia de Margarita de Dinamarca: de los vínculos al organigrama

El inminente relevo en la Corona danesa ha sido recibido como una auténtica sorpresa por el pueblo de Dinamarca, que reaccionó con total asombro ante las palabras que la reina Margarita pronunció antes de poner el broche al 2023: "El 14 de enero de 2024, 52 años después de suceder a mi amado padre, renunciaré como reina de Dinamarca. Cederé el trono a mi hijo, el príncipe heredero Federico", expuso rememorando que es precisamente ese día cuando se marca la efemérides de su llegada al trono. Además, la conmoción se multiplicaba por otro motivo: la determinación de la todavía jefa de Estado no seguía la hoja de ruta que la monarquía del país nórdico había cumplido hasta la fecha en lo referente a los cambios monarca, que se habían propiciado por el fallecimiento del anterior soberano. En esta ocasión, la sucesión iba a producirse por elección de la Reina, pues, según expuso, "el tiempo no pasa sin dejar huella en nadie, ni siquiera en mí. El tiempo desgasta, y los 'infortunios' se acumulan. Ya no superamos las mismas cosas que solíamos hacer". Pero ese no es el único cambio que la renuncia de la monarca traerá a la institución.

Cambios en los patrocinios y cargos honoríficos

Los vínculos que la Familia Real danesa tiene con organizaciones y asociaciones que abarcan distintas esferas y áreas de la cultura, el deporte, los negocios, la sostenibilidad y los fines sociales, entre otras, implican patrocinios y y cargos honoríficos que podrán experimentar modificaciones en su seno. Será a partir del domingo 14 de enero, momento en el que Federico de Dinamarca pase a ser Rey tras la firma de la declaración de abdicación de su madre en el Consejo de Estado en el castillo de Christiansborg, cuando pueda comenzar a decidirse qué patocinios y cargos de honor siguen adelante y cuál es su nueva distribución. El soberano será el encargado de liderar las resoluciones, pues, desde esa fecha, ostentará todas las responsabilidades y funciones que, según dicta la Constitución, corresponden al jefe de Estado. Si bien es probable que haya cambios, no serán inmediatos, se conocerán con el transcurso de los meses y se contactará a las instituciones interesadas para informar sobre las decisiones tomadas al respecto. Hasta entonces, cesarán todos los patrocinios y cargos de honor que hasta ahora han ocupado la pareja del heredero y la monarca.

Si bien hay aspectos que no sufrirán modificaciones como son los títulos honoríficos de dama de honor, chambelán o maestro cazador o las órdenes y medallas ya concedidas, sí se verá afectada otra denominación que existe desde hace más de un siglo: la de Proveedor de la Corte Real. Se trata de una designación especial en reconocimiento a una compañía basada en una evaluación de la calidad, conducta empresarial, responsabilidad social y decoro. En total, se han dictado ciento cuatro sentencias judiciales a empresas danesas y cinco a empresas extranjeras. Con la ascensión al trono de Federico de Dinamarca este predicado cesa para las empresas a las que está adscrito, aunque los Proveedores de la Corte Real podrán utilizarlo hasta el final del período de validez y, al menos, hasta el 14 de enero de 2025 y será más adelante cuando se decida sobre un futuro acuerdo relacionado con estos.

Cambios en los cargos y liderazgo

Otro importante cambio que la monarquía danesa vivirá con la sucesión será que la institución nórdica tendrá dos Reinas de forma simultánea: Margarita, que conservará su título, y Mery Donaldson, que será reconocida como tal. Además, a sus 18 años, Christian de Dinamarca se sumará al selecto club de príncipes herederos europeos, con lo que sus responsabilidades crecerán de forma exponencial al tiempo que desempeñará un papel más activo. En cuanto al organigrama y liderazgo de la Casa Real, Christian Schønau, actual Jefe de la Corte de los príncipes herederos, asumirá el cargo de Lord Chamberlain de la Casa Real danesa, un rol en el que relevará a Kim Kristensen, que ejercía como tal desde 2021 después de ser durante once años maestro de ceremonias de la monarquía danesa. Ahora desarrollará su profesión en el cargo de Jefe de la nueva Corte instaurada por la reina Margarita, del que Lasse Harkjær, todavía maestro de ceremonias, será Jefe de Gabinete tras abandonar su cargo el 1 de marzo. A partir de entonces, le sustituirá el almirante Anders Friis.

