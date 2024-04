El estilista de Mary de Dinamarca abandona su puesto tras 23 años junto a la futura reina Søren Hedegaard, de 68 años, ha señalado que dejara paso a una 'nueva generación' aunque no ha especificado quién será su sucesor

El peluquero y maquillador personal Mary de Dinamarca ha anunciado que dejará su cargo el próximo 14 de enero, cuando la princesa heredera se convierta en reina. Søren Hedegaard, de 68 años, y estilista de la mujer del príncipe Federico desde hace 23 años, ha señalado en una emotiva publicación en sus redes sociales que "pasará el testigo a la próxima generación", aunque no ha especificado quién será su sucesor.

Søren, quien ha jugado un papel clave en la transformación de la futura reina de Dinamarca y se ha convertido en un gran amigo personal desde que la Princesa saltó a la fama hace dos décadas, ha compartido con sus seguidores una imagen inédita de la que es hoy en día su amiga mientras le da los retoques toques finales al peinado que lució en la coronación del rey Carlos el pasado mes de mayo en Londres.

"Con el final de 2023 y con un cambio de trono a la vista, también he elegido un cambio en mi vida. El 14/1 de 2024 y después de 23 años como peluquero de SAR la Princesa Heredera Mary, paso el relevo a la próxima generación, han sido 23 años increíbles e inolvidables con recuerdos y amistades que siempre llevaré en mi corazón" señalaba el estilista en su publicación.

"Mi vida siempre ha sido colorida y cambiante y espero que siga siéndolo en los años venideros. Mi oficio es la sangre de mi corazón. Por lo tanto, mi trabajo como Director Creativo en STUHR es también el lugar donde pondré toda mi energía y amor por mi profesión en el futuro." añade Søren, quien conoció a la Princesa a través de su marido, el actor Preben Kristensen, gran amigo de Federico y quien fue nombrado caballero por la reina Margarita en 2003.

Este veterano estilista que se encargó de pulir el aspecto de Mary antes de que se diera a conocer su compromiso con el príncipe Federico y quien se encargó de que luciera radiante el día de su boda con el futuro rey de Dinamarca, señalaba recientemente a la revista danesa Billed Bladet que durante sus 23 años de servicio a la Princesa alguna vez tuvo que ausentarse por cusas de fuerza mayor. "Me gustaría mencionar que, durante los 23 años, hubo otros a cargo y arreglaron el cabello de la Princesa Heredera cuando yo no he podido hacerlo" señalaba Søren.

La princesa heredera Mary también cuenta con la estilista y diseñadora Anja Camilla Alajdi entre su equipo, así como con los modistos Jesper Høvring y Soeren Le Schmidt, quienes se encargan de que la princesa se convierta en el foco de las miradas allá en todos y cada uno de sus compromisos oficiales.

La publicación de Søren recibió miles de 'me gusta', incluido uno de la mejor amiga de la Princesa, Amber Petty, quien reaccionó a la publicación con un corazón y un emoji de aplausos para mostrar su apoyo.