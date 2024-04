Marie de Dinamarca se hace un 'Meghan': el príncipe Joaquín acudirá solo a la abdicación de su madre

Es un momento histórico para Dinamarca, país del que Marie Cavallier -nacida en París- es princesa, pero la mujer del príncipe Joaquín no estará presente el 14 de enero cuando se produzca el relevo en la Corona danesa. Se sabía (ellos lo han admitido ante las cámaras) que la relación entre los dos hermanos, Federico y Joaquín de Dinamarca, no es idílica y que eso se hace extensivo a sus esposas. Sin embargo, esta ausencia de la que todavía es Alteza Real, dice mucho del pasado, del presente y del futuro de la familia y de la institución. Marie de Dinamarca se hace un "Meghan": ella se quedará en los Estados Unidos mientras el príncipe Joaquín regresará en solitario para contemplar cómo su hermano se convierte en el nuevo rey de Dinamarca.

Ha sido la jefa de prensa del Palacio Real, Lene Balleby, la que ha soltado la bomba: Marie se quedará en Washington (ciudad a la que se mudaron en septiembre de 2023 tras las tensiones familiares y donde el príncipe Joaquín trabaja como agregado del Ministerio de Defensa) y no presenciará el momento en el que la Primera Ministra del país, Mette Frederiksen, proclame rey a Federico X desde el balcón del palacio de Christianborg. Es lo que hay, más o menos ha venido a decir la portavoz real a los periodistas que preguntaban los motivos de esta ausencia. "El príncipe Joaquín estará, pero los niños van a la escuela, no hay ninguna razón especial", ha respondido a medios como B.T. Además la jefa de prensa ha añadido que el príncipe Joaquín no desempeñará ninguna función oficial ese día, pero que estará presente a título familiar y que también acudirá al Parlamento danés el lunes para regresar a los Estados Unidos ese mismo día.

Cada vez más fuera que dentro

De su declaración se desprenden varias cosas, por un lado que cada vez están más fuera que dentro de la institución, a pesar de los retratos oficiales y que sigan figurando en el organigrama de la Familia Real danesa, y que la decisión que tomó la soberana de despojar de títulos a los hijos del príncipe Joaquín marcó un antes y un después en unas relaciones familiares que parecen cada más complicadas. Cabe destacar que Margarita II tomó la decisión en el otoño de 2022 y explicó sus motivos: no quería que Federico se vieran en la tesitura de tener que hacerlo él. Después, pasó un tiempo y se calmaron las aguas, los príncipes Joaquín y Marie y sus hijos, ya convertidos en condes de Monpezat, acudieron a citas familiares destacadas como el 18º cumpleaños de Christian, el nuevo príncipe heredero, lo que venía a indicar que seguían apoyando con su presencia el reinado de Margarita II, una era que se acaba el próximo domingo 14 de enero.

El paralelismo entre la historia de los príncipe Joaquín y Marie y la de los duques de Sussex es evidente, sobre todo porque se repite la "huida" a los Estados Unidos y porque Harry (igual que está haciendo Joaquín) sí que regresa al reino para los actos de máxima relevancia institucional, como es una abdicación, en este caso la de su madre. Hay que recordar que el duque de Sussex también mostró su apoyo al reinado de Isabell (a la que siempre dejó al margen de las polémicas) y luego pasó él solo el trago amargo de ser relegado en la coronación de su padre, Carlos III en el Reino Unido. Al fin y al cabo, debieron pensar Meghan y Marie, la realeza es cosa tuya.

Estados Unidos, un segundo hogar para muchos 'royals'

La diferencia es que Meghan y Harry cortaron (o les cortaron) los lazos por completo, mientras que Joaquín y Marie de Dinamarca llevan años con una posición confusa: dentro con un pie fuera o al revés, quizá son ellos los que quieren tener un lugar en la monarquía mientras que la institución les advierte que una reducción viene impuesta por los nuevos tiempos, como ha ocurrido en el resto de monarquías europeas y como venía pidiendo desde hace tiempo el Parlamento danés.

En definitiva, no es lo mismo irse a que te echen. Aunque con esto Joaquín y Marie de Dinamarca nunca han sido claros. En ocasiones han deslizado que no les consultan las decisiones que les conciernen, como el traslado de su familia a Francia o la decisión de quitarles el título a sus hijos, sin embargo, tras la tormenta, suavizan sus declaraciones y dicen que solo fue un problema de comunicación. Lo que ellos han vivido, hay que recordar que también ha ocurrido en otras casas reales, el rey Carlos Gustavo de Suecia también quitó todas las obligaciones reales a parte de sus nietos, a los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena, con el fin de sentar las bases de cara a un futuro en el que solo la princesa heredera Victoria y sus hijos tendrán representación institucional. En la Familia Real sueca esta decisión fue bienvenida ya que esto también fue el "pasaporte" para que esos niños pudieran vivir fuera del país y elegir su futuro.

