La triste despedida de Federico de Dinamarca a un buen amigo días antes de su proclamación

En sus últimos días como príncipe heredero, y en medio de los preparativos para convertirse en Rey el 14 de enero con la abdicación de su madre, Federico de Dinamarca ha vivido un doloroso momento al tener que despedirse de un buen amigo. Michael Haslund-Christensen, que era productor y director de cine, falleció a los 58 años el 22 de diciembre, en la víspera de las fiestas navideñas. Su funeral se celebró el 6 de enero en Copenhague y contó con la presencia del hijo mayor de la monarca, al que no se espera ver en público hasta su proclamación.

El príncipe Federico, que reinará como Federico X, quiso acompañar a los seres queridos de su amigo: su viuda, Pernille Haslund-Christensen; sus dos hijos, Anton y Fridtjof; sus hermanas, Charlotte y Louise; y su madre, Marianne. "Michael era un artista de la vida dotado de una curiosidad y un deseo de recorrer nuevos caminos, y consiguió combinar su afán viajero con su trabajo cinematográfico y con películas rodadas en muchos rincones del mundo", dijo la familia cuando se conoció la noticia del fallecimiento.

El cineasta tenía una estrecha vinculación con la Familia Real danesa que se remontaba a décadas atrás e iba más allá de su amistad con el príncipe heredero. Su padre, Søren Haslund-Christensen, fue entre 1989 y 2003 mariscal de campo de la Casa Real. Falleció en 2021 a los 88 años y en su funeral estuvieron tanto Margarita de Dinamarca como el príncipe Joaquín. Por su parte, el padre de Michael recibió el título honorífico de chambelán de la reina.

Michael Haslund-Christensen, que era también cónsul honorario de Mongolia en Dinamarca y desde 2023 en 2023 cónsul general, protagonizó con su progenitor el documental Padres e hijos, en el que incorporó vídeos grabados por el príncipe Federico durante un viaje que hizo a Mongolia con 18 años. Además, participó en títulos como La expedición al fin del mundo, Miss Osaka, Afghan Muscles, Gold coast y The prize of the Pole, entre otros.

El programa de su proclamación

La agenda del príncipe Federico está libre de actos durante toda la semana hasta el domingo, fecha extraordinaria para la historia de Dinamarca ya que será el día en el que se convierta en Rey junto a su esposa Mary. A las 13.35 horas del 14 de enero saldrán del Palacio de Federico VIII en Amalienborg por última vez como herederos. Se trasladarán hasta el Castillo de Christiansborg, donde tendrá lugar el Consejo de Estado en el que se oficializará la abdicación de la reina Margarita a favor de su primogénito. Además, saldrá a saludar desde el balcón y dará el primer discurso de esta nueva era. El lunes acudirá con toda la Familia Real al Parlamento danés y el 21 de enero asistirán a un servicio religioso en la catedral de Aarhus.

