Penélope Cruz desvela su último proyecto de moda que marcará las horas

Han pasado casi 25 años desde que Penélope Cruz asistió por primera vez a un desfile de Chanel, pero el tiempo no parece haber desvanecido su relación con la casa de modas francesa sino todo lo contrario: con cada nueva aparición de alfombra roja, desde Cannes hasta los Oscar, el idilio entre ambas se hace más fuerte. Prueba de ello es que fuera modelo para alguna de sus colecciones o que su estilismo preferido sea el icónico traje de tweed, pero -por si quedaba alguna duda- la maison acaba de anunciar que Penélope será la nueva musa del reloj J12 en su campaña Una cuestión de segundos, donde comparte foco con las actrices Margot Robbie, Ali MacGraw y Zhou Xun.

Penélope, musa de la relojería más lujosa y precisa

En la campaña, que verá la luz en abril, podremos ver a las intérpretes intercambiando experiencias relacionadas con los segundos más decisivos de sus vidas por medio de 12 preguntas. El reloj J12, un icono de la relojería de Chanel, fue lanzado por primera vez en el año 2000 y cuenta con movimientos automáticos fabricados por la manufactura suiza Kenissi, copropiedad de la firma francesa.

Como parte de su rol de embajadora, Penélope protagoniza su primera campaña de complementos para Chanel, un hito que se suma al extenso vínculo que comparte con la marca desde hace más de dos décadas.

El idilio de Penélope con Chanel a lo largo de los años

Sobre su idilio con la firma, Penélope ha declarado: “Me encanta todo de Chanel: la atención a los detalles, la forma artística de trabajar, el hecho de que he tenido la suerte de conocer a tanta gente allí desde 1999, cuando asistí a mi primer desfile. Cada vez que he podido visitar los talleres, me he hecho amiga de algunas de las costureras, a quienes admiro mucho. ¡Algunas de ellas llevan más de 40 años en Chanel!".

Era lógico, por tanto, que la oscarizada actriz fuese seleccionada como coanfitriona de la próxima Gala MET, que se celebrará el primer lunes del mes de mayo bajo la temática Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, un homenaje comisariado por Adrew Bolton a la vida y obra del exdirector creativo de Chanel.

Penélope fue la primera española nombrada embajadora de moda de Chanel, así como imagen de su campaña para la colección Crucero 2018-2019. A este logro en su carrera le siguió una aparición sorpresa sobre las pasarelas como modelo de la colección Otoño/invierno 2019-2020 en la última entrega diseñada íntegramente por Karl Lagerfeld antes de su muerte.

Un año más tarde, en pleno azote de la pandemia, figuró en el catálogo de la colección Alta Costura Primavera/Verano 2021, fotografiado en el Grand Palais de París, junto con otras embajadoras de la casa, como Marion Cotillard, Lily-Rose Depp, Vanessa Paradis y Carlota Casiraghi. Realizar un desfile presencial parecía todavía una imprudencia, así que Chanel recurrió a sus mejores aliadas para lanzar un fashion film que nos diera algo de ilusión en tiempos de penuria.

Desde entonces, esperamos con ansias cada nuevo encuentro de Penélope con la prensa, a la espera de que luzca una de las preciosas creaciones de la casa, como el maravilloso vestido de camelia blanca que llevó a la ceremonia de los Oscar de 2020. Por suerte, son frecuentes los posados de la actriz en los que viste de Chanel: a lo largo del pasado año, nos fascinó con un maratón de looks cortesía de la firma durante las giras promocionales de En los márgenes y L'immensità, sus dos últimas cintas.