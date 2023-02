Los motivos por los que Penélope Cruz ha sido elegida como anfitriona de la Gala MET

Este año, la cita que congrega a los grandes nombres de la industria del lujo en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, conocida como la Gala MET, tendrá como anfitriona, entre otros conocidos nombres del entretenimiento, a la actriz española más internacional. Así es, Penélope Cruz presidirá la gran noche de la moda, que se celebra siempre el primer lunes del mes de mayo, en compañía de Michaela Coel, Roger Federer y Dua Lipa como coanfitriones, y de la mano, por supuesto, de la legendaria editora Anna Wintour. La elección no resulta casual, pues esta velada rendirá un tributo importante que guarda una estrecha relación con nuestra querida 'Pe'.

Penélope Cruz, anfitriona de la gala más glamourosa de la moda

En septiembre de 2022, los directivos del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunciaron la temática oficial de este año durante una conferencia de prensa organizada en el marco de Paris Fashion Week, entorno de lo más apropiado si consideramos que será el tributo perfecto al exdirector creativo de Chanel con la exposición Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, bajo la curación de Andew Bolton, quien también llegó a colaborar con el genio alemán de la moda en sus propios desfiles para la maison. No extraña, por tanto, que Penélope, una de las embajadora de lujo de la firma desde hace casi cinco años, fuera seleccionada para presidir este mediático evento de moda.

De hecho, Penélope fue la primera española nombrada embajadora de moda de Chanel, así como imagen de su campaña para la colección Crucero 2018-2019. A este hito en su carrera le siguió una sentida incursión en el modelaje: una aparición sorpresa sobre las pasarelas de la colección Otoño/invierno 2019-2020 en la última entrega diseñada íntegramente por el llamado Kaiser de la moda antes de su repentina muerte en febrero de 2019. Lagerfeld era uno de los asistentes fijos a la gala, pero optó por mantener un perfil bajo en los últimos años de su vida, por lo que no volvió a pisar las escaleras del museo desde 2011, cuando se homenajeó al también desaparecido diseñador Alexander McQueen.

Todos los detalles que sabemos del homenaje a Karl Lagerfeld

Sobre la exhibición, Bolton desveló que este homenaje, distará mucho de otros que ha organizado el museo en el pasado, puesto que Karl, en sus propias palabras, "habría odiado eso". Como curador del Costume Institute, decidió guiarse, en su lugar, por la visión revisionista del propio diseñador, que a lo largo de sus seis décadas al frente de distintas firmas de lujo (Chloé, Fendi, Jean Patou, Chanel...) supo reinterpretar los códigos eternos de cada una con cierto reformismo moderno: "Aunque una de sus facetas es que era un historicista y retomaba temas en su trabajo, siempre miraba hacia el futuro, odiaba mirar hacia el pasado”.

En esencia, la exposición analizará la evolución de sus bocetos en el proceso a convertirse en prendas tridimensionales, según explicó recientemente a la revista Vogue el reputado curador: "Siempre pensé que sus dibujos eran muy espontáneos y casi impresionistas, pero en verdad eran extremadamente precisos, casi matemáticos. No pudimos verlo porque no estamos capacitados, pero los pioneros sabían al milímetro lo que significaba cada línea". Alrededor de 150 de los diseños de Lagerfeld se presentarán en el MET, junto con sus respectivos bocetos originales, desde el próximo 5 de mayo hasta el 16 de julio de 2023.

El legado de Karl en cada uno de los looks de Penélope

Desde 2018, la española es una de las exponentes más prolíficas de las creaciones de Lagerfeld y su sucesora Virginie Viard, siendo fotografiada en las alfombras rojas de San Sebastián, Madrid, Cannes, Venecia y hasta Los Ángeles con los característicos trajes de tweed de la firma, y, en ocasiones incluso más señaladas, sus espectaculares vestidos de alta costura, adornados con volantes de tul, botones de pedrería y demás guiños a los pilares estéticos del imperio de Coco Chanel, de modo que no existe mejor representante en la industria del entretenimiento que 'Pe' para honrar al alemán en la apertura de esta exposición póstuma.

Las dos veces que Penélope brilló en las escaleras del MET

Del brazo del inolvidable Oscar de la Renta, Penélope Cruz debutó en la alfombra roja de la Gala MET en aquella misma edición de 2011, bautizada como Alexander McQueen: Savage Beauty, con un dramático vestido negro de silueta sirena con larga cola de plumas, sacado de la colección Otoño/Invierno 2011-2012 del diseñador dominicano. A juego, la española llevó un clutch de plumas negras de avestruz con con hebilla de cristales, firmado por Roger Vivier, que complementó con joyería de diamantes de la casa Chopard. La protagonista de Madres Paralelas no volvería a este evento sino hasta 2019, cuando apenas tres meses después de la muerte de Karl Lagerfeld, se enfundó en uno de los diseños del alemán.

La exhibición de 2019, titulada Camp: Notes on Fashion, exigió a los asistentes un dress code de puro maximalismo sobre la alfombra rosa, pero la española no quiso perder la oportunidad de recordar a Karl Lagerfeld en el evento luciendo una de sus últimas creaciones. Aún así, Penélope deslumbró con un vestido en blanco y negro de elegante escote halter, con una lazada bordaba al pecho y falda acampanada con dos volantes en disposición horizontal. El detalle más llamativo del look es la camelia blanca que reposó en el pecho de la actriz, flor insignia de la casa Chanel y símbolo del legado de su fundadora.