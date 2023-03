Carlota Casiraghi y Penélope Cruz, dos 'reinas' de la moda juntas en los desfiles de París

La Fashion Week de París con las colecciones de prêt-à-porter Otoño/Invierno 2023-2024 llega a su fin este martes, 7 de marzo. Han sido días de presentaciones continúas, muchas de ellas llegando a convertirse en virales, como las de Dior o Louis Vuitton. Y, como era de esperar, estos shows han contado con una larga listas de celebs que deseaban ver en primera persona las novedades que triunfarán tras el próximo verano. Ana de Armas, Olympia de Grecia, Zendaya… Mujeres muy diferentes entre sí, pero que aman la moda y la moda les ama a ellas. Sin embargo, faltaba aún una cita muy importante, la cual ha tenido lugar en esta misma mañana, el desfile de Chanel. Una firma icónica en esta cita con el diseño que ha contado en su front row con algunas de sus embajadoras más exclusivas, como Penélope Cruz y Carlota Casiraghi.

La conexión a través de sus looks

Además de ser embajadoras de Chanel, Carlota Casiraghi y Penélope Cruz tienen en común, por ejemplo, que han desfilado también como modelos para esta casa francesa. La primera lo hizo montada a caballo en su presentación de Alta Costura Primavera/Verano 2022 y la segunda, en el show de despedida a Karl Lagerfeld. ¿Alguna conexión más? Sí, la hay y, en esta ocasión, llega a través de su elección de moda para acudir a su nueva cita en un front row. Y es que, como si de una clase magistral de moda se tratara, ambas han mostrado cómo rejuvenecer el tweed.

Las juveniles plataformas de Carlota Casiraghi

La princesa Carlota Casiraghi, hija mayor de Carolina de Mónaco y nieta de Grace Kelly, eligió para acudir al desfile de Chanel Otoño/Invierno 2023-2024 un vestido de punto texturizado en tono negro que se despegaba de su figura. Sobre él, lucía un abrigo largo en tweed que era multicolor, un detalle que hacía más moderna esta prenda. Sin embargo, su truco para conseguir rejuvenecerla por completo, fue apostar como calzado por unas mules en tono rojo sangre y acabado acharolado que, además, tenían plataforma y un alto y ancho tacón de estética retro.

Penélope Cruz y su cinturón que lo cambia todo

Por su parte, Penélope Cruz busca otro truco para rejuvenecer su elección en tweed. El plan de la actriz española es disponer este material en una chaqueta-vestido, que deja al descubierto sus tonificadas piernas. Además, para mayor efecto innovador, esta prenda se acompaña de bordados de plumas en su bajo y la combinó con un cinturón elástico de cuero que se realza con una hebilla-joya. Un look que pretenece a la colección de la firma de Primavera/Verano 2023.

Más invitadas al desfiles, muchas más tendencias

Aunque Penélope Cruz y Carlota Casiraghi captaron gran atención –y mucho más cuando posaron juntas-, no fueron las únicas presentes en el desfile. Coordinadas con estampado de cuadros y minibolso geométrico, pudimos ver llegar a las hermanas Sofia y Nicole Richie. También los estampados geométricos definieron los looks de las actrices Dianna Agron y Alma Jodorowsky.

Mucho más discreta, la también actriz Zoe Saldana, que apotó todo por el color negro con un mono con botones en contraste, o la intérprete francesa Iman Perez, de rojo. En cuanto a las más atrevidas, podemos echar un vistazo al look teatralizado de FKA Twigs y el animal print de Gabriella Wilson, cantante más conocida como H.E.R.

Estrella de la generación Z

A sus 18 años, una de las grandes estrellas actuales de la generación Z no podía faltar. Hablamos en concreto de Nico Parker, hija de Thandie Newton y a quien podemos ver en la actualidad como una de las actrices de la serie The Last of Us. Para esta cita parisina, la intérprete británica llevó un juvenil minivestido con pequeñas flores de lentejuelas nacaradas que acompañó de un minibolso guateado en tono rojo y botines tipo calcetín.

