Amelia Bono impacta con el 'total look' viral que realza el bronceado y te hace más alta Un conjunto de dos piezas de Zara y sandalias de cuña, es lo único que ha necesitado la empresaria para causar sensación

Contra todo pronóstico, el naranja se ha convertido en el color del verano 2021. Aunque muchas lo consideren difícil de combinar dada su intensidad, ha conseguido colarse en los looks de las mujeres con más estilo. Entre ellas, está Amelia Bono, quien constantemente rompe los esquemas predeterminados para poner a prueba las nuevas propuestas de moda, desde vestir de negro en primavera hasta apuntarse al total look naranja, la tendencia que mejor potencia el bronceado. ¿Qué la ha convencido? Ha bastado un conjunto de camisa y minifalda, de Zara, que está arrasando entre las devotas de la firma. Y es que si alguien es experta en estrenar prendas virales made in Spain, es ella.

Amelia Bono propone la combinación del verano

Ahora es la empresaria quien desvela más reciente su compra viral, el dos piezas de camisa y minifalda en estampado bohemio de tonalidad mandarina que causa sensación en redes sociales. Su top corto de mangas anchas y cuello solapa se anuda bajo el pecho y justo por encima de la falda estilo pareo, creando una ilusión de falso vestido que lo convierte en un look apto para ambientes tanto elegantes como casuales, según los complementos que se escojan. Por ejemplo, los de Amelia Bono han sido una constante en sus looks estivales: el capazo de rafia, de Loewe, y unas sandalias de cuña alta en esparto, el sustituto más fresco de las alpargatas cerradas cuando azota el calor intenso.

Tanto la camisa como la falda de inspiración playera forman parte de la nueva colección de Zara y se encuentran disponibles por 29,95 euros cada una. La versatilidad de ambas piezas permite que se lleven por separado perfectamente, con bermudas o vaqueros y tops básicos, respectivamente. Es tan solo una de las razones por las cuales, en cuestión de días, se han agotado algunas de las tallas más solicitadas.

Vientre plano y piel mucho más morena

La alta demanda por este conjunto made in Spain encuentra su causa principal en los beneficios que aporta a la figura, sea cual sea el tipo de cuerpo, más allá del efecto bronceador del color naranja sobre la piel. El pequeño margen entre top y falda permite entrever algo de abdomen sin que sea demasiado, dando apariencia de torso más largo, a la vez que el largo de esta última simula piernas rascacielos incluso en mujeres bajitas. El toque final, no obstante, es el detalle de frunces que disimula imperfecciones en la zona del vientre, como bien demuestra Amelia Bono en esta segunda imagen.

La minifalda pareo que conquistó a las influencers

Aunque se trata de dos prendas, ha ocasionado especial revuelo esta segunda mitad del conjunto. Esta falda pareo en su versión micro se encuentra a medio camino de la sofisticada silueta tubo que encanta a las royals y el mítico accesorio informal que llevamos cada verano en la playa. Su mismo carácter híbrido extiende la caducidad de la pieza hasta ya entrado el otoño, cuando el frío nos obligue a guardarlo hasta nuevo aviso.