Cristina Pedroche calienta motores para las campanadas fichando el armario de Máxima de Holanda

Faltan dos semanas de las campanadas y el secreto mejor guardado de cada Nochevieja: el look con el que nos sorprenderá -un año más-, Cristina Pedroche, sigue siendo todo un misterio. Sin embargo, podría parecer que la presentadora ha optado por hacer la espera mucho más amena (y de paso, ir calentando motores) con una serie de estilismos de altura que nos recuerdan por qué sus fans no se pierden una sola de las combinaciones que idea. Fue algo que sucedió, hace unos días, con un seductor traje de terciopelo o el vestido-corsé que dividió a su comunidad de seguidores. Aunque, este miércoles, ha ido un paso más allá con una mezcla muy navideña protagonizando una sesión de fotos con Alberto Chicote en la que apuesta por un diseño que bien podría haber reservado para su gran noche. Pero lo más sorprendente no es que optara por la reinterpretación del traje sastre en clave fiesta, sino que la creación está firmada por uno de los modistas de cabecera de una reina europea: Máxima de Holanda.

Es el holandés Jan Taminiau quien firma el dos piezas dorado de Cristina. Un conjunto en seda de satén que está formado por chaqueta entallada con cristales Swarovski en las solapas, volante péplum y hombreras -lo que potencia la forma de reloj de arena al resaltar su cintura- y unos pantalones cortos a juego. Ambas prendas, satinadas en color dorado, se convierten en una gran alternativa festiva, ya que es el metalizado el matiz por excelencia que relacionamos con esta época del año. De esta manera, el dos piezas de la presentadora reúne a la perfección la tendencia lencera (el acabado brillante es el responsable de que nos traslademos a las semanas más brillantes de diciembre) y la inspiración working al ser un conjunto inspirado en el armario masculino.

Un complemento con guiño a la Navidad

Tampoco podemos dejar de fijarnos en los originales zapatos que escogió para completar la composición. Un modelo semiabierto -también obra del diseñador- con tiras en la parte delantera cubierto de purpurina dorada cuyo original tacón no podría pegar más con las fiestas navideñas. Y es que en vez de llevar la clásica alza fina, es una bola blanca la que va pegada a la suela. El original detalle arquitectónico conecta con los adornos navideños que normalmente solemos colgar del árbol. También nos sirve como fuente de inspiración, si este año no queremos invertir en un look completo de fiesta, podemos limitarnos a incorporar al armario un calzado de alto impacto como el de Cristina u otros accesorios.

Del armario real a la pequeña pantalla

Aunque el diseñador es especialmente conocido en los Países Bajos por haber vestido en varias ocasiones a Máxima de Holanda (sobre todo para sus citas más especiales), lo cierto es que es un enamorado de España, lo que hace que pase algunas épocas del año en nuestro país. Con el objetivo de ganarse al público español, la estrategia de vestir a Cristina antes de las campanadas no podría parecer más acertada. Sin embargo, no tiene nada que ver la propuesta que lució la presentadora con las que suele realizar para la reina holandesa. Y es que sus elaboraciones royal de alta costura son las que reserva para las grandes ocasiones o actos oficiales de la agenda real.

