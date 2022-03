Rojo y con flores: ¿será este el vestido que llevará Cristina Pedroche en Nochevieja?

Han pasado ya seis años desde que Cristina Pedroche presentó por primera vez las Campanadas. Desde entonces, la madrileña ha convertido en 'tradición' que esa noche solo se hable de su vestido, ya que siempre sorprende con looks muy atrevidos y arriesgados. Sin embargo, aunque ella misma ha confesado que este año le resulta un poco frívolo que su estilismo se convierta en el centro de atención con el momento tan complicado que estamos viviendo debido a la pandemia, ella va a poner todo de su parte para que sea una noche muy especial. "He tomado la decisión de que tengo que pasármelo muy bien para hacérselo pasar bien a la gente en sus casas", confesó recientemente.

VER GALERÍA

La presentadora reconoció que otros años tiene "muchos nervios y mucha emoción, pero de alegría, de fiesta..." pero que "este año es distinto". Y eso ha influido mucho en la elección de su vestido. Cristina ha tenido muchas dudas sobre qué debería ponerse para despedir el 2020 pero ya lo tiene prácticamente todo terminado. "La semana que viene hago ya la prueba definitiva", aseguró hace unos días. Además, aprovechó para dar las primeras pistas sobre el look que llevará, asegurando que puede definirse en dos palabras: "Luz y comodidad".

- Cristina Pedroche, ante las campanadas de Nochevieja: 'No quiero parecer superficial'

Pues bien, ahora, la colaboradora de Zapeando ha publicado esta foto que podría ser de su vestido. "¿Os imagináis?", ha preguntado a sus fans mostrando al detalle una tela de rejilla de color rojo y negro con flores bordadas. Hasta ahora, este era el color favorito de una de sus "rivales" en pantalla, Anne Igartiburu, que siempre suele decantarse por esa tonalidad para tomarse las uvas desde el balcón de TVE de la Puerta del Sol. Eso sí, el rojo ha acompañado a Cristina en una ocasión, concretamente en 2017, cuando lució un diseño firmado por Hervé Moreau, director creativo de Pronovias, para esconder su verdadero look, un espectacular mono con transparencias y aplicaciones de encaje totalmente ajustado al cuerpo. No sabemos si este trozo de tela pertenecerá a su elección final. Para saberlo, habrá que esperar al 31 de diciembre...

VER GALERÍA

Un año de emociones encontradas

La mujer del chef David Muñoz ha reconocido que ha vivido un importante dilema, ya que no sabía si debería repetir o no en las Campanadas por séptimo año consecutivo. "No quiero que la gente piense que soy superficial y que lo único que quiero es salir guapa esa noche. No consiste en eso. Consiste en entretener, en que la gente se olvide en ese momento de todo lo malo que está pasando", contó en Zapeando. Sus compañeros intentaron animalarla, diciéndole que eso es precisamente lo que los telespectadores esperan ver en televisión para poder olvidarse, aunque sea por unos minutos, de todo lo malo que han vivido. "El problema está en que esa tristeza también la tengo yo dentro. Yo no estoy viviendo mi mejor año", confesó con lágrimas en los ojos y la voz quebrada. "No sé si estoy segura con este vestido o no. Cómo es el vestido está claro desde enero, pero ahora no sé si cambiarlo, si hacer otra opción...", dijo visiblemente emocionada.

Loading the player...

- ¿Quiénes presentarán las campanadas 2020?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.