El original minivestido de Pedroche que ha dividido a sus fans a tres semanas de las campanadas

Es ya una tradición analizar el estilismo con el que Cristina Pedroche nos continúa sorprendiendo, año tras año, en su cita el 31 de diciembre en la Puerta del Sol. El tándem que forma con el estilista Josie la noche de las campanadas se convierte en viral a los pocos segundos de aparecer en pantalla y, al día siguiente, en todos los medios del país. Su elección para este año, que está ya a la vuelta de la esquina, sigue siendo un misterio pese a la pista que podría haber dado hace unos días. Y, aunque sus fans todavía no han podido posicionarse (habrá que esperar a Nochevieja), lo cierto es que la presentadora habría calentado motores con otro look que ha dividido a su comunidad de seguidores. No, no se trata del que estaría reservando para las campanadas, sino uno de los diseños que estrenó en plató.

Para Cristina la moda es diversión, de ahí que se atreva con todo tipo de mezclas. Desde combinaciones coloridas hasta looks inspirados en películas icónicas. Y, este miércoles, la presentadora fue un paso más allá al llevar un diseño híbrido. Una creación a medio camino entre prenda lencera y vestido que se ajustaba a su silueta. El modelo blanco de manga larga, con volantes en el puño y en el bajo, llamaba la atención por el corsé vaquero en color azul, un detalle que iba superpuesto. Una original obra de Capriche que recibe el nombre de Guadalajara (look perteneciente a la colección Caótica) que está a la venta en la página web por 129,90 euros.

Dos opiniones contrarias

Fue precisamente esa combinación la que no convenció a todos los followers de Cristina. Muchos opinaban que una vez más, la presentadora había dado en la diana con su elección. "Vestidazo" o "Es un diseño precioso", fueron algunos de los comentarios que recibió la prenda de dos piezas. Pero otros de sus fans no terminaban de enamorarse del diseño al considerar que el complemento en denim -que le da su personalidad cañera al modelo-, estaba de más. "Mejor sin el corsé", resumía una de sus seguidoras al preferir simplemente la prenda de punto mini lisa que va por debajo.

Fiel a su estilo

Sin embargo, que sus atuendos televisivos puedan recibir críticas es algo que nunca ha desanimado a la colaboradora de Zapeando. De hecho, este tipo de estructuras de una pieza, que ensalzan la figura, serían de sus predilectas. No podemos olvidar que en la Nochevieja de 2019 llevó un diseño con un efecto similar obra de Jacinto de Manuel. Aunque en esta ocasión, su look vaquero no será tan escultural como el que llevó en las campanadas, lo que está claro es que no deja que las opiniones diferentes afecten a sus elecciones manteniéndose siempre fiel a su gusto personal.