Cristina Pedroche, muy nerviosa ante las campanadas, se prepara para el gran reto

A falta de poco más de un mes para las campanadas, a Cristina Pedroche le han empezado a entrar los nervios y no es de extrañar. Será la séptima vez consecutiva que la presentadora esté en la Puerta del Sol para dar la bienvenida al año que entra. En los últimos años, Cristina se ha convertido en la gran sensación del evento con sus espectaculares vestidos que generan una enorme expectación durante las semanas previas a la emisión, y millones de comentarios durante los días siguientes. Y, como cada año, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿Con qué look nos sorprenderá este año? "La semana que viene hago ya la prueba definitiva, o eso espero, ya todo rematado, terminado", ha asegurado Pedroche. En esta ocasión ha sido especialmente complicado, pues ha tenido "muchas dudas". ¿Serán esas dudas lo que ha provocado que la presentadora esté tan nerviosa? ¿Quieres escuchar lo que ha dicho Cristina Pedroche al pasar casualmente por la Puerta del Sol? Dale al play y no te lo pierdas.

