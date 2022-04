Bella Hadid desvela la clave de su relación 'secreta' con Marc Kalman

La vida personal de Bella Hadid siempre es motivo de especulación, desde las cirugías estéticas a las que se ha sometido hasta su fuerte lucha contra la ansiedad. Sin embargo, existe un lado de ella que ha conseguido mantener lejos del foco mediático estos últimos meses y que cada vez cobra más importancia. Hablamos de su relación de dos años con el director artístico Marc Kalman, un desconocido para sus seguidores que poco a poco se convierte en uno más de la familia.

VER GALERÍA

- El romántico día (con beso incluido) de Bella Hadid y su novio en el parque

Felicidad plena tras casi dos años juntos

La pareja ha dado el pistoletazo de salida a la Semana Santa con una cita fitness en las calles el la zona del West Village de Nueva York, cerca de la residencia de la modelo. Bella y Marc lucen dos looks de aires deportivos en blanco y negro, rematados por unas calcetines altos y unas deportivas chunky, al mejor estilo hip-hop de los años 2000's. Desde que se dio a conocer la relación el pasado julio, con la publicación de unas instantáneas en la costa de Cannes, es más frecuente verlos compartir públicamente sus hobbies, como la lectura o el ejercicio, aunque la discreción -dicho por la misma modelo- sigue siendo uno de los pilares que mantienen sólida a esta unión.

VER GALERÍA

- Bella Hadid celebra su cumpleaños más íntimo: comida tradicional y un baile con Dua Lipa

La privacidad es la clave de su amor

La discreción es una de las cualidades primordiales de la supermodelo y ha querido mantener la relación bajo perfil desde que se conocieron, a mediados de 2020. Tanto es así que las primeras imágenes de los paparazzi que vimos de ellos fueron capturadas en julio y meses más tarde, en octubre, Kalman ni siquiera asistió a la celebración de cumpleaños de Bella, pues prefirieron reunirse en solitario para cenar un par de días antes de la fiesta.

En una reciente entrevista con la revista Vogue, la top model confesó que la intimidad ha sido el secreto para mantener a flote la relación: “Creo que es por eso que las cosas han podido durar... Cuando le das espacio a otras personas para que tengan opiniones sobre cosas que son tan personales para ti, eso lo envenena”, explicó Bella, quien este verano celebrará su segundo aniversario con el director artístico.

VER GALERÍA

- Bella Hadid cambia de idea y se une a los nuevos 'ángeles' de Victoria's Secret

Yolanda Hadid, encantada con su yerno

Además de ostentar cargos como asistente de moda para The New York Times y T Magazine, Kalman contribuyó en la portada del último álbum de Travis Scott, entre otros proyectos de alto nivel. Sabemos que este currículum extenso ha enamorado también a su suegra, la estrella de telerrealidad Yolanda Hadid, ya que ambos mantienen un excelente vínculo y se les ha visto juntos por la Gran Manzana en más de una ocasión; la más reciente, hace un par de semanas, en compañía de Bella.

Si bien es cierto que las comparaciones son odiosas, lo mismo no puede decirse del polémico 'ex' de Gigi. El integrante de la banda One Direction, Zayn Malik, jamás mantuvo buen trato con la familia, a pesar de que el cantante británico es el padre de Khai, única hija de la modelo.