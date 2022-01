Bella Hadid cambia de idea y se une a los nuevos 'ángeles' de Victoria's Secret

La firma Victoria’s Secret ha dado un giro considerable en su planteamiento a la hora de fichar a sus embajadoras. Apostando por la diversidad y la inclusividad, el tradicional concepto de ‘ángel’ -término que se aplica a las representantes de la compañía lencera- se ha adaptado para dar paso a una nueva filosofía: aquellas elegidas no tendrán el objetivo principal de posar en lencería, sino que materializarán una nueva era en la se convertirán en portavoces a través de distintas actividades. "Estamos orgullosos de anunciar una nueva y emocionante plataforma de asociación, #TheVSCollective, diseñada para dar forma al futuro de Victoria's Secret. Estas socias extraordinarias, sus antecedentes, intereses y pasiones únicas colaborarán con nosotros para crear colecciones de productos revolucionarias, contenido atractivo e inspirador, nuevos programas de asociados internos y apoyo a causas vitales para las mujeres", precisa en un comunicado este sello de moda el pasado mes de junio ante su nueva estrategia a la que se acaba de unir la modelo Bella Hadid.

Este nuevo grupo de ángeles renovados presentado el pasado mes de junio incluía a siete mujeres: la actriz Priyanka Chopra, la futbolista Meghan Rapinoe, la periodista Amanda de Cadenet, la estrella del esquí acrobático Eileen Gu y las supermodelos Adut Akech, Paloma Elsesser y Valentina Sampaio. Tras ellas, poco a poco, se han ido uniendo nuevos nombres como los de la también modelo Hailey Baldwin o la tenista Naomi Osaka. Bella Hadid se convierte en el último fichaje de este selecto grupo y no puede estar más orgullosa: “Me siento honrada de tener la oportunidad de colaborar con este grupo de mujeres que admiro profundamente. Me llena de energía nuestro compromiso conjunto de ayudar a crear cambios y celebrar con todas las mujeres gracias al apoyo de Victoria's Secret y su plataforma global”.

Su agridulce relación con Victoria’s Secret

La historia de Bella Hadid con Victoria’s Secret comenzó tras su fichaje para desfilar en su fashion show de 2016, donde protagonizó un momento viral al llorar sobre la pasarela y coincidir con su exnovio el cantante The Weekend. Después, ha participado en más desfiles (2017 y 2018), como puedes ver en la galería fotográfica que acompaña a esta noticia, y rientemente en catálogos. Sin embargo, en 2020, se unió en 2020 a las acusaciones contra Ed Razek (director de márketing de la firma) por comportamiento inapropiado. Tras la dimisión de este y el necesario nuevo giro que ha tomado la compañía lencera, la modelo estadounidense decidió volver a confiar en ella. Así lo ha precisado en una entrevista a Marie Clarie: “Han pasado algunos años desde que hice algo con Victoria's Secret. Lo que me atrajo a regresar fue que ellos vinieron a mí y realmente me demostraron que, detrás de escena, Victoria's Secret ha cambiado tan drásticamente ... Había un tipo de forma en que, creo, muchas de las mujeres que solíamos trabajar con filtro de Victoria's Secret. Y ahora, seis de los siete miembros de la junta de [VS] son ​​todas mujeres. Y hay nuevos protocolos de sesión de fotos que tenemos. Mucho ha cambiado. Siento que el mundo realmente se merece una marca como Victoria's Secret y también sentirme representado por ella”.

Estrella de la navidad

Entre los nuevos trabajos que Bella Hadid ha desarrollado como modelo para Victoria’s Secret figura ser una de las estrellas de su próxima campaña Holiday 2021, es decir, destinada a celebrar la Navidad. En ella, podemos también ver a otras estrellas de la moda, como Taylor Hill, Paloma Elsesser o Adut Akech.

